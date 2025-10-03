Raleigh: 11 juegos de 2 H4 ante equipos diferentes

Un total de siete peloteros en una cantidad de 10 0casiones han alcanzado la cifra de 60 jonrones en una campaña, ellos son Sammy Sosa, quien lo hizo en tres ocasiones con sus 66 en 1998, 64 en el 2001 y 63 en 1999, Mark McGwire, quien tuvo 70 en 1998 y 65 al año siguiente, mientras que en una ocasión lo hicieron Barry Bonds con 73 vuelacercas en el 2001, Aaron Judge 62 en el 2022, Roger Maris 61 en 1961, Babe Ruth 60 en 1927 y en esta ocasión lo alcanzó Cal Raleigh, quien explotó con 60.

De esta cantidad, la máscara de los Marineros tuvo 49 de manera específica como receptor con lo que superó la marca de 42 que había establecido Javier López con los Bravos de Atlanta en el 2003), también se llevó por delante la marca de más jonrones por ambidextro, hazaña que estaba en poder de Mickey Mantle con 54 desde 1961. Otro hecho resaltante es que se convirtió logró que alcanzó Raleigh también se convirtió en el cuarto jugador que dispara 60 jonrones y no conecta triple en esa estación, los otros con desempeño similar son McGwire y Sammy en 1998 y Judge en el 2022.

Otros renglones que no fueron buenos para Raleigh fueron que dentro de estos jugadores con 60 jonrones es él que menos anotadas ha tenido con 110, también el que menos ha remolcado carreras con 125; el del promedio más bajo de bateo .247 y el más bajo Sluggins con un .589.

Igualó una marca que sólo tres jugadores habían alcanzado en la historia, el hecho de batear dos o más jonrones en un partido en once ocasiones. Estos los habían realizado Hank Greenberg en 1938, Sosa en 1998 y Judge en el 2022.

Pero su caso es super especial porque lo realizó contra once equipos diferente, hecho que ninguno de los mencionados pudo materializar.

El día y las fechas de estas ocasiones fueron las siguientes , el miércoles 16 de abril contra Cincinnati; El viernes 2 de mayo frente a los Rangers de Texas, el martes 27 de mayo conectó sus dos jonrones contra los Nacionales, el viernes 30 de mayo ante los Mellizos, el sábado lo produjo frente a los Angelinos, luego el viernes 20 de junio se fue dos veces para la calle en el Wrigley Field de Chicago, el viernes 4 de julio contra Pittsburgh, el viernes 11 de julio lo realizó contra los Tigres de Detroit.

El domingo 24 de agosto su víctima fueron los Atléticos, el martes 16 de septiembre lo produjo contra Kansas City y el miércoles 24 de septiembre empató la marca frente a los Rockies de Colorado.