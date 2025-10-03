Ohtani debutará este sábado como lanzador en postemporada contra los Filis

Shohei Ohtani es más el Sultán del Squat que un Babe Ruth moderno cuando la estrella de los Dodgers de Los Ángeles juega en Filadelfia.

Aún no ha conectado ninguno de sus 250 jonrones en Filadelfia. Su promedio de bateo en el Citizens Bank Park es de .250, con solo dos extrabases y cuatro carreras impulsadas en 12 juegos y 44 turnos al bate. Se ponchó 16 veces.

Entonces si el bate está frío, ¿por qué no lanzar?

Ohtani finalmente hará su debut como lanzador en postemporada cuando suba al montículo el sábado para los Dodgers en el primer partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Filis.

La serie al mejor de cinco entre dos franquicias que han jugado en una Serie Mundial en las últimas tres temporadas (pero que, por alguna razón, no se han enfrentado en los playoffs desde 2009) está llena de poder estelar.

Bryce Harper y Trea Turner. Freddie Freeman y Mookie Betts.

Sin embargo, ningún jugador destaca tanto en la serie como Ohtani.