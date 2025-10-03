Luis Rojas elogia a Schlittler y la solidez de los Yankees

El coach de tercera base de los Yankees de Nueva York, Luis Rojas, destacó la madurez del novato Cam Schlittler tras su brillante debut en postemporada que guió a los Bombarderos a una victoria de 4-0 sobre los Medias Rojas de Boston, el jueves por la noche en el Yankee Stadium.

Con el triunfo, los neoyorquinos sellaron la Serie de Comodines y avanzaron a la Serie Divisional contra Toronto.

“Este es un equipo que se siente cómodo jugando partidos como este en la postemporada”, expresó Rojas, de 44 años, nativo de Santo Domingo e integrante de la histórica familia Alou.

“Y ver a ese Cam Schlittler con esa madurez presentarse por primera vez en la postemporada, enfrentándose a un equipo como este. Eso realmente deja mucho que decir sobre su talento”.

El joven derecho de 24 años lanzó ocho entradas en blanco con 12 ponches, la mejor actuación de su carrera y un récord para un debutante de los Yankees en playoffs.

“Cam Schlittler hizo un trabajo increíble esta noche”, añadió Rojas. “La alineación de Boston es de élite. La mejor alineación ahora mismo en las Grandes Ligas”.

La ofensiva de Nueva York respondió en la cuarta entrada con un racimo de cuatro carreras. Amed Rosario y Anthony Volpe produjeron con sencillos, y un error del inicialista Nathaniel Lowe permitió que se sumaran dos más. Fue suficiente respaldo para Schlittler, quien dominó de principio a fin sin dar bases por bolas.

“La forma en que Cam se presentó en un partido de vida o muerte como el de esta noche… dicen que lo bueno no cambia. Salieron con una alineación que hoy hizo lo mismo”, comentó Rojas, resaltando la serenidad con la que el novato se manejó en el escenario más exigente.

Los Yankees cumplieron así con el primer paso en su objetivo de regresar a la Serie Mundial. “Tenemos una gran serie por delante contra los Blue Jays. Pero es cierto que este equipo está muy completo”, sostuvo el coach dominicano.

La victoria también tuvo un significado especial para la franquicia neoyorquina, que consiguió superar a su eterno rival y ahora domina 14-13 los enfrentamientos de postemporada frente a Boston, además de convertirse en el primer club en remontar una Serie de Comodines tras perder el Juego 1 desde la expansión del formato en 2022.

Con la serie definida, Nueva York viajará a Toronto para medirse a los Blue Jays en el Rogers Centre a partir del sábado. Boone aún no ha confirmado a su abridor, pero Luis Gil o Will Warren son las opciones más probables, mientras que los canadienses decidirán entre Kevin Gausman o Shane Bieber para el primer choque.