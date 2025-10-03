Gausman y Gil, de frente en el Juego 1 de la Serie Divisional entre Toronto y NYY

De abril a septiembre, los Azulejos de Toronto superaron a los Yankees de Nueva York, ganando la División Este de la Liga Americana en un desempate basado en un récord de 8-5 en enfrentamientos directos que incluyó una ventaja de 6-1 al norte de la frontera.

A partir del sábado, en el primer encuentro de postemporada de octubre entre estos viejos rivales de división, lucharán por un lugar en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Seattle o Detroit.

Kevin Gausman abrirá el primer juego para los Blue Jays, con Luis Gil de los Yankees como oponente. El mánager John Schneider comentó que la constancia de Gausman lo convirtió en una elección fácil.

"Es el mismo todos los días", dijo Schneider. "No te preocupes de que se deje llevar por el ruido".

Después de utilizar a sus tres mejores abridores en la victoria de la Serie de Comodines de esta semana sobre Boston, el mánager de los Yankees, Aaron Boone, eligió a Gil en lugar de Will Warren para abrir la ALDS.

"Siento que está listo para esto y que está en condiciones", dijo Boone. "Confío en que manejará la situación".

Gausman, un lanzador derecho de 34 años, tuvo un récord de 10-11 con una efectividad de 3.59 y 189 ponches en 32 aperturas de temporada regular.

"Estoy listo para empezar", dijo Gausman. "Estoy entusiasmado".

Gausman tuvo marca de 2-1 en cuatro salidas contra los Yankees. Permitió dos jonrones, ambos solitarios de Giancarlo Stanton, en 22 2/3 entradas.

Gil se perdió la mayor parte de la temporada debido a una distensión en el dorsal ancho derecho. El Novato del Año de la Liga Americana en 2024 tuvo un récord de 4-1 y una efectividad de 3.32 en 11 aperturas tras regresar a principios de agosto.

"Me siento muy bien", dijo Gil a través de un traductor. "Por fin siento que estoy al 100%".

Al jugar contra Toronto, Nueva York solo tendrá tres oponentes a los que no se habrá enfrentado en la postemporada: los Chicago White Sox, Colorado y Washington/Montreal.

MAL MOMENTO