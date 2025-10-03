Félix Reyes jonronea y conduce Toros a derrotar Estrellas

Félix Reyes conectó cuadrangular y Manny Peña remolcó dos para que los Toros del Este vencieran 7-4 a los Estrellas Orientales, en partido de pretemporada celebrado en el Estadio Francisco Micheli.

Los Toros picaron delante 1-0 en el mismo primer episodio luego de que Felnin Celestén pegara hit y más tarde anotara por error del campocorto.

En el segundo inning, sin sacar la pelota del cuadro, las Estrellas tomaron el comando del partido 3-1, luego de varios infield hits seguidos de Yefri Pérez, Carlos Martínez, y sencillo de John Lester.

Luego, en la quinta entrada, los Toros tuvieron un rally de tres vueltas, iniciando con sencillo de Felnin Celestén, se robó la intermedia y fue remolcado por Yairo Muñoz para empatar el encuentro 3-3, y en el mismo episodio la tropa taurina se fue al frente con enorme jonrón del jardinero Félix Reyes con uno a bordo para poner el score 5-3.

Más tarde, en el octavo, los Toros ampliaron ventaja con sencillo empujador de dos vueltas del prospecto Manny Peña, colocando el marcador 7-3.

Desde el montículo se destacaron por los Toros el derecho romanense Jorge Bautista con 1 entrada en blanco y un hit, Patricio Aquino tiró un inning de un hit sin más libertades, Félix Paulino una entrada en blanco y Dayan Reinoso también una entrada sin permitir carreras.

A la ofensiva por los Toros, Félix Reyes de 3-2 con jonrón, una anotada y dos remolcadas; Yairo Muñoz de 2-2, una producida y un boleto; Felnin Celestén de 3-2 con 2 anotadas y 1 base robada; Jhon Nuñez de 3-2, doble; Manny Peña de 2-1, dos impulsadas; Francisco Urbaez de 3-1; Ramón Torres 2-2 con dos sencillos y Sandber Pimentel remolcó una.

Los Toros y las Estrellas chocarán una vez más este sábado, a las 11:00 am, en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.