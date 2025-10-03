Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

félix reyes

Félix Reyes jonronea y conduce Toros a derrotar Estrellas

Félix Reyes fue el héroe ofensivo del encuentro escenificado en el Estadio Francisco Micheli.

Félix Reyes fue el héroe ofensivo del encuentro escenificado en el Estadio Francisco Micheli.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioLa Romana, RD

Félix Reyes conectó cuadrangular y Manny Peña remolcó dos para que los Toros del Este vencieran 7-4 a los Estrellas Orientales, en partido de pretemporada celebrado en el Estadio Francisco Micheli.

Los Toros picaron delante 1-0 en el mismo primer episodio luego de que Felnin Celestén pegara hit y más tarde anotara por error del campocorto.

En el segundo inning, sin sacar la pelota del cuadro, las Estrellas tomaron el comando del partido 3-1, luego de varios infield hits seguidos de Yefri Pérez, Carlos Martínez, y sencillo de John Lester.

Luego, en la quinta entrada, los Toros tuvieron un rally de tres vueltas, iniciando con sencillo de Felnin Celestén, se robó la intermedia y fue remolcado por Yairo Muñoz para empatar el encuentro 3-3, y en el mismo episodio la tropa taurina se fue al frente con enorme jonrón del jardinero Félix Reyes con uno a bordo para poner el score 5-3.

Más tarde, en el octavo, los Toros ampliaron ventaja con sencillo empujador de dos vueltas del prospecto Manny Peña, colocando el marcador 7-3.

Desde el montículo se destacaron por los Toros el derecho romanense Jorge Bautista con 1 entrada en blanco y un hit, Patricio Aquino tiró un inning de un hit sin más libertades, Félix Paulino una entrada en blanco y Dayan Reinoso también una entrada sin permitir carreras.

A la ofensiva por los Toros, Félix Reyes de 3-2 con jonrón, una anotada y dos remolcadas; Yairo Muñoz de 2-2, una producida y un boleto; Felnin Celestén de 3-2 con 2 anotadas y 1 base robada; Jhon Nuñez de 3-2, doble; Manny Peña de 2-1, dos impulsadas; Francisco Urbaez de 3-1; Ramón Torres 2-2 con dos sencillos y Sandber Pimentel remolcó una.

Los Toros y las Estrellas chocarán una vez más este sábado, a las 11:00 am, en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

Tags relacionados