Counsell enfrenta a su ex equipo y a Murphy, su antiguo entrenador de banca

Craig Counsell ha visto la rivalidad entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros de Chicago desde casi todas las perspectivas.

Creció en el área de Milwaukee, hijo de John Counsell, exdirector de asuntos comunitarios de los Cerveceros. Jugó para los Cerveceros y posteriormente se convirtió en el mánager con más victorias del equipo antes de que los Cubs lo ficharan por Chicago.

Así que entiende particularmente bien la atmósfera que se espera el sábado cuando los Cerveceros y los Cachorros inicien una Serie Divisional de la Liga Nacional al mejor de cinco juegos.

“Son dos ciudades muy cercanas”, dijo Counsell. “Creo que los habitantes de cada ciudad tienen ideas sobre los habitantes de la otra, inofensivas, obviamente. Pero sí, la proximidad de las ciudades lo hace divertido, sin duda, y también genera rivalidades. Y que los equipos sean buenos genera rivalidades”.

Esas rivalidades también generan resentimiento, por lo que Counsell debería esperar un coro de abucheos cada vez que se mencione su nombre en el American Family Field. Eso es lo que ha sucedido cada vez que los Cubs han visitado Milwaukee desde que dejó a los Brewers después de la temporada 2023.

“Es la sensación que tiene la afición”, dijo el lanzador de los Cerveceros, Freddy Peralta. “Probablemente mañana vuelva a ocurrir, probablemente con más ruido de lo normal”.

Counsell tuvo un récord de 707-625 como mánager de Milwaukee y llevó a los Cerveceros a cinco playoffs en sus últimas seis temporadas antes de llegar a Chicago. Desde entonces, Milwaukee ha ganado dos títulos divisionales consecutivos bajo la dirección de Pat Murphy, quien entrenó a Counsell en Notre Dame y fue su entrenador de banca en Milwaukee.

Murphy dice que él y Counsell todavía hablan "una vez al mes, quizás, algo así". Aunque son amigos desde hace mucho tiempo, tienen estilos diferentes.

“Creo que cuando Couns estaba aquí, se complementaban bien”, dijo el jardinero de los Cerveceros, Christian Yelich. “Couns es bastante cerebral en el juego y de carácter más reservado y tranquilo. Y Murphy te dirá exactamente lo que piensa y siente en ese momento. No siempre dirá lo políticamente correcto ni se preocupará demasiado por cómo se siente la gente. Simplemente son así. Ambos tienen éxito, cada uno a su manera”.