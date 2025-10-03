Cam Schlittler de los Yankees silencia a quienes hicieron comentarios hirientes

Cam Schlittler silenció a las personas que hicieron comentarios hirientes a su familia en las redes sociales antes de su actuación histórica en la victoria de los Yankees de Nueva York en la Serie de Comodines sobre los Medias Rojas de Boston.

"Solo intentan sacarte de quicio, pero creo que se pasaron un poco de la raya", dijo Schlittler el viernes. "Al final, no hay mucho que puedan decir ahora".

Schlittler se convirtió en el primer lanzador de postemporada con al menos ocho entradas sin anotaciones y 12 ponches sin permitir bases por bolas, guiando a Nueva York a una victoria de 4-0 el jueves.

Schlittler, quien creció siendo fanático de los Red Sox en Walpole, Massachusetts, dijo el viernes que estaba decepcionado de que su familia fuera el objetivo.

"Realmente no quiero darles la atención que buscan", dijo sobre quienes hicieron las publicaciones hirientes. "Lo entiendo, es parte del juego. Creo que simplemente me decepcionó un poco que, siendo de esa zona, no me esperaba que llegara tan lejos".

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que no le sorprendió que Schlittler pudiera controlar sus emociones y mantener a los Medias Rojas bajo control.

"Sé que es muy sensato", dijo Boone. "Tiene un carácter y una actitud excelentes, además de ser un chico muy seguro de sí mismo y de su capacidad".