Cade Horton no lanzará contra los Cerveceros en la NLDS

El novato de los Cachorros de Chicago, Cade Horton, no lanzará en la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee mientras se recupera de una fractura de costilla que lo envió a la lista de lesionados durante la última semana de la temporada regular.

El mánager de los Cachorros, Craig Counsell, hizo ese anuncio el viernes, el día antes de que su equipo comience la serie al mejor de cinco en Milwaukee.

“Estamos fomentando la recuperación ahora mismo, así que no estamos haciendo nada que pueda causarle dolor”, dijo Counsell. “No lo hemos llevado al punto de ponerlo a prueba. Creo que, a medida que avance la semana, tendremos que decidir si es el momento de hacerlo, y esa decisión aún no se ha tomado”.

Horton, de 24 años, tiene un récord de 11-4 y una efectividad de 2.67 en 23 apariciones, lo que lo convierte en candidato al Novato del Año. Los Cubs lo seleccionaron, procedente de Oklahoma, con la séptima selección general del draft amateur de 2022.