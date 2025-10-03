Brandon Woodruff no estará disponible para lanzar en la NLDS contra los Cub

Brandon Woodruff de Milwaukee no lanzará en la Serie Divisional de la Liga Nacional mientras se recupera de una distensión en el músculo dorsal ancho derecho, pero los Cerveceros no descartan la posibilidad de que pueda regresar más adelante en la postemporada.

El mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, hizo el anuncio el viernes, enfatizando que esto no está relacionado con la lesión de hombro que le impidió lanzar al dos veces All-Star la temporada pasada. El problema en el hombro provocó que Woodruff ingresara a la lista de lesionados el 21 de septiembre.

Los Cerveceros, campeones de la División Central de la Liga Nacional, se enfrentan a los Cachorros de Chicago en la SDLN al mejor de cinco que comienza el sábado en Milwaukee.

“Solo tengo que dejar que sane”, dijo Woodruff. “Es literalmente cosa de día a día. En cuanto al resto del camino, no descarto nada. Simplemente tengo que entrar y analizar día a día y ver dónde estamos, pero obviamente es demasiado pronto para la serie divisional”.