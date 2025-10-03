Balance de septiembre

En uno de los más dramáticos finales de una temporada de grandes ligas de los últimos años, los Guardianes protagonizaron un rebase espectacular obteniendo el título de su división superando a los Tigres por un juego. Cuando se inició el mes Cleveland estaba 10.5 juegos detrás de Detroit, a partir de ahí obtuvieron veinte victorias en 27 partidos mientras sus adversarios se derrumbaban ganando apenas siete de 24. De esa manera ganan el banderín de la División Central de la Liga Americana por segundo año consecutivo bajo la tutela del dirigente Stephen Vogt, elegido Manager del Año en 2024 y candidato a repetir el galardón.

El bate más distinguido de los Guardianes en el periodo fue el de José Ramírez, encabezó el grupo en OPS y remolcadas con .889 y 17 y disparó cuatro jonrones. No obstante, la base que aportó la mayor cuota para alcanzar la hazaña fue el excelente desempeño de los lanzadores Joey Cantillo, Tanner Bibee y Gavin Williams. Entre los tres abrieron trece partidos completando 80.2 episodios con PCL de 1.56. Cleveland no ganaba veinte partidos en un periodo similar desde septiembre/octubre de 2022 cuando jugaron 34 partidos y ganaron 24 de ellos.

En el joven circuito también fue notable la recuperación de los Yankees. Después de perder en julio la primera posición de la División Este de los Azulejos, lograron igualarlos al obtener marca de 18-7 en el mes final, aunque al perder de sus rivales la serie particular, iniciaron su participación en la post temporada disputando en la serie del comodín la supervivencia. Debe necesariamente indicarse que, aunque ganaron siete de las ocho series que jugaron en septiembre, sus últimos trece partidos fueron contra Mellizos, Medias Blancas y Orioles a los que vencieron en once de trece compromisos. A estos les ganaron seis de siete.

En la Liga Nacional los Filis por segundo mes seguido fueron los mejores con marca de 17-8, alcanzando un total de 96 victorias, la máxima cantidad en ambos circuitos. Fue vital para lograr esto el trabajo del lanzador Cristopher Sánchez el cual en 32.2 episodios tuvo PCL de 1.65 y WHIP de 0.77.