Águilas Cibaeñas apabullan Gigantes en un partido de fogueo

Las Águilas Cibaeñas desataron su ofensiva este viernes en el estadio Cibao, para imponerse 11-5 a los Gigantes del Cibao, en su segundo juego de pretemporada, como parte de su preparación para la temporada de béisbol otoño-invernal que arranca el próximo 15 de octubre.

El conjunto contó por primera vez con la presencia del mánager Luis “Pipe” Urueta, quien llegó luego de cumplir compromisos con los Rangers de Texas en las Grandes Ligas.

Los aguiluchos comenzaron su ataque temprano, al fabricar tres anotaciones en la misma primera entrada contra el lanzador Hansel Robles.

Los locales agregaron una más en el cuarto episodio y dos en la sexta entrada, para navegar cómodamente en el marcador.

Los Gigantes pisaron el plato por primera vez en la parte alta de la séptima entrada, cuando anotaron una vuelta. Sin embargo, el séptimo fue de la suerte para las Águilas Cibaeñas, que respondieron con cuatro anotaciones para poner la pizarra 11-1.

En el octavo, los francomacorisanos se acercaron con tres carreras, pero la ventaja seguía siendo considerable (11-4). En el noveno añadieron una más, dejando el marcador definitivo 11-5.

Mientras los bates de las Águilas castigaban el pitcheo de los Gigantes, los lanzadores amarillos se mostraban dominantes, colgando ceros en las primeras seis entradas.

Por el montículo de los 22 veces campeones nacionales desfilaron Huáscar Ynoa, Jean Carlos Henríquez, Rhiner Cruz, Nathanael Heredia, Rodrigo Benoit, Geison Urbáez y Deury Carrasco.

La ofensiva de las Águilas fue encabezada por Andretty Cordero, con dos dobles y tres carreras impulsadas; Albert Fabián, con dos batazos de doble mérito; Ángel Genao, con dos sencillos; y Emmanuel Rodríguez, con un doblete.

Este sábado, las Águilas Cibaeñas visitarán a los Mineros en Bonao, equipo que participa en la Liga de Béisbol Dominicano de Vera