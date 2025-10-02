Subero Isa responde a inquietud del Licey sobre el no diálogo con Comisión Consultiva

El presidente de la Comisión Consultiva creada por decreto para evaluar el futuro del Estadio Quisqueya Juan Marichal, Jorge Subero Isa, respondió a las inquietudes planteadas al Listín Diario por Miguel Guerra, presidente del Licey, aclarando que el organismo aún no ha recibido propuestas de ninguna entidad, persona o equipo, debido a que actualmente están en la primera fase del proyecto.

Subero Isa explicó que la labor de la comisión se desarrolla por etapas, y que en estos primeros seis meses la prioridad es un levantamiento legal y técnico del entorno del Quisqueya.

“Lo primero que hicimos fue una limpieza, como hacen en el campo, para ver realmente qué es lo que hay en el terreno. En esa etapa estamos recogiendo informaciones, revisando documentos y determinando la vigencia de contratos firmados desde gobiernos anteriores”, expresó el magistrado al Listín Diario.

De acuerdo con Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el grupo de trabajo ha celebrado al menos ocho reuniones formales y ya recibió un informe preliminar de su subcomisión legal, asesorada por el jurista Olivo Rodríguez Huertas. Esa revisión ha encontrado múltiples contratos y cartas de intención sobre proyectos en los terrenos del estadio que deben ser depurados antes de avanzar.

Respecto a las declaraciones de Guerra, quien afirmó que el Licey no ha sido consultado, Subero Isa aseguró que en agosto se envió un correo electrónico al equipo azul explicando que, en esta etapa, la comisión no ha recibido propuestas de ninguna parte.

“A nadie se ha escuchado todavía, porque no es el momento. Al señor Guerra se le explicó que en su oportunidad será recibido, como lo serán todos los actores interesados”, puntualizó el jurisconsulto.

El jurista recalcó que todavía no está definida la suerte del Quisqueya, ya sea ampliación o sustituido por un nuevo estadio.

Para tomar esa decisión, la comisión espera la respuesta oficial de Grandes Ligas, que la próxima semana remitirá los parámetros internacionales que debe cumplir un parque de pelota para acoger eventos avalados por MLB. Con esa información, y al cabo de los seis meses de la primera etapa, se analizará si el actual Quisqueya puede adaptarse o si sería necesario un proyecto desde cero.

Finalmente, Subero Isa subrayó que el trabajo se hará con total transparencia.

“No hay nada oculto, no tenemos compromisos con nadie y todo se hará de frente al país. En su momento todos serán escuchados, pero ahora la etapa es de levantamiento y estudio”, afirmó.