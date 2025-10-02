Juan Soto y su extraordinaria campaña individual con los Mets

El béisbol de las Grandes Ligas tiene en Juan Soto una de sus principales figuras, un portento del juego que cumplió con números extaordinarios en el primer año del contrato más caro del negocio.

Los Mets hicieron grandes inversiones, algunas fallidas, mas tuvieron excelentes beneficios económicos. Establecieron récord de asistencia en una temporada en el Citi Field, llevando 3.1 millones de fanáticos, subiendo del puesto 17 en el 2024 (2.3 MM) al quinto lugar este año. La voluminosa nómina no impidió que los neoyorkinos quedaron fuera de la postemporada, después de llegar a la Serie de Campeonatos en el 2024 y firmar vía agencia libre al estelar jugador dominicano Juan Soto.

De manera particular Soto llenó las expectativas (algunos han entendido que él solo debió guiar el equipo a la clasificación). El jugador con mejor porcentaje de embasarse entre los jugadores activos (.417) acumuló la temporada regular más completa de su carrera, incluyendo lo impensable, ser co-líder de robos de la Liga Nacional (38), realizar el 30-30, quedando a dos robos del 40-40.

El dominicano siempre ha estado entre los mejores en porcentaje de embasarse y transferencias desde que pisó las Mayores, a tal punto que con 26 años ha recibido 896 bases por bolas (quien lo secunda con su misma edad es Vladimir Jr. con 430 pasaportes gratis).

Para un jugador con el contrato más jugoso de la historia, accionando en una ciudad tan exigente con sus atletas, Soto impuso marca personal de cuadrangulares (43), se convirtió en el primer jugador con tres campañas de al menos 35 jonrones en tres equipos diferentes en temporadas sucesivas y el único en este siglo con un año de 40 cuadrangulares, 100 anotadas, 100 CI, 30 robos y 125 BB. También agregó varios récords en la franquicia de los Mets, más jonrones y transferencias en un mismo juego para un jugador de 26 años...por mencionar algunas de sus grandes hazañas.

Importante es resaltar que el criollo superó a Barry Bonds y se unió a Ted Williams como los únicos jugadores con cinco temporadas consecutivas de al menos 25 jonrones y 125 transferencias. Williams lo hizo seis veces, pero no en años seguidos, pues estuvo piloteando aviones en la Segunda Guerra Mundial, ausentándose en las temporadas de 1943, 1944 y 1945.

Los Mets deben hacer los ajustes para el 2026, incluyendo la ida a la agencia libre del toletero Pete Alonso; mientras tanto La Fiera ha de tomarse un merecido descanso, concentrarse en el Clásico Mundial y en los años por venir en una carrera que está trilllando el sendero del Salón de la Fama.