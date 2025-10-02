El histórico de batear .300

Ahora se comenta mucho que solamente 7 bateadores terminaron en promedio de .300 puntos en las Grandes Ligas. Ese dato reúne a unos 600 bateadores, entre los sube-baja que ocurren en los seis meses de acción.

El dato está relacionado con el crecimiento del pitcheo pues se ha hecho norma la velocidad de 98 millas para cualquier lanzador. Y con frecuencia aparecen unos brazos que la tiran a más de 100, como sucedió hace dos días con el relevista Mason Miller, de San Diego, que alcanzó las 104 millas.

Desde luego que hay una preparación física nueva para elevar la velocidad de los pitchers, acompañada de nuevas técnicas por parte de los coaches. Eso motiva ese crecimiento, y aumenta el grado de dificultad para los bateadores.

Incluye, además, nuevos pitcheos (sweepers), mejoramiento de otros de los últimos tiempos, como slíder y sinker, y casi eliminación de algo que antes se llamaba “Curva”. Y dentro de todo ello entra la recta, que explosiona a gran velocidad.

Hagamos, pues, un pequeño ejercicio histórico: miremos cómo han evolucionado la cantidad de bateadores en promedios de .300 por décadas, y el por qué de cada período.

1966: Ese fue el año en que Matty Alou se convirtió en el primer dominicano en obtener una corona de bateo en MLB con .342 jugando para los Piratas de Pittsburgh. ¿Cuántos más lo hicieron? Fueron 12, y se dio algo muy especial. El segundo mejor fue Felipe Alou, su hermano, con .327 y el tercero Rico Carty, con .326. Ese año también Manuel Mota tuvo promedio de .332, pero fue nominal porque no alcanzó la cantidad de apariciones de reglas. Mota, también de los Piratas, era jardinero alterno y consumió 326 turnos.

1968-69: Este período es especial porque en 1968 se dio el tremendo dominio del pitcheo, cuando Bob Gibson, de San Luis, tuvo efectividad de 1.12. Ese año solamente 6 bateadores estuvieron por encima de .300, y Pete Rose fue el líder con .335. ¿Qué decidieron? Bajaron el montículo del pitcher de 38 a 25 centímetros, buscando un poco más de bateo. ¿Y qué pasó en 1969? De 6 se elevaron a 18 los de .300 puntos, y Pete Rose fue el líder con alto promedio de .348, quedando en segundo lugar Roberto Clemente con .345.

1970: Este año llegó el segundo título de bateo para un dominicano cuando Rico Carty, de Atlanta, terminó con .366, el más alto en casi 30 años en la Liga Nacional. Hubo 27 por encima de .300, un incremento notable.

1980: Diez años después hubo 33 bateadores en .300 puntos, y George Brett fue líder con .390. Miguel Diloné, de los entonces Indios de Cleveland, bateó .341, el tercero mejor de la Liga americana.

1990: Hubo un total de 22 bateadores en .300, y Willie McGee fue líder con .335.

2000: Todd Helton, de Colorado Rockies, tuvo un alto promedio de .372 , líder de las mayores. Este año fue un escándalo porque hubo 53 en los .300 puntos, naturalmente cifra record de esos tiempos.. Muchos ligan el asunto al alto consumo de esteroides de esos días, y años después llegaría la decisión de MLB, el sindicato y del Senado Usa de provocar una investigación al respecto.. Esa campaña, Moises Alou fue 4to. con .355, Manny Ramírez 5to.con .351 y Vladimir Guerrero (padre) 6to. con .345..Sammy Sosa bateó .320 para el lugar número 20.

2010: ¿Qué sucedió diez años después? En el 2010 , con controles y penalidades de los esteroides, hubo 23, y el lider fue Josh Hamilton con .359.

ULTIMOS 5 AÑOS: En estos tiempos hay mucha escasez. En 2021 hubo 14 de .300 y el líder fue Trea Turner con .328, en 2023 11, con Jeff McNeil líder en .326,en 2023 hubo 9 y Luis Arráez líder con .354, en 2024 el primero fue Bobby Witt y un total de 7. Y ahora repiten con 7,siendo líder Aaron Judge con .331. La crisis es evidente, y es posible que próximamente busquen algunas soluciones.

NOTAS MLB.-

Los Dodgers barrieron en dos juegos a Cincinnati, que era considerado un intruso en estos play offs. Elly de la Cruz, shortstop de Cincinnati, falló 6 turnos y eso no está bien. Los Dodgers juegan ahora a los duros Filis.

- Detroit se recuperó de la derrota del segundo juego y venció a Cleveland 6 por 3 pasando a la siguiente serie con los Marineros de Seattle…

- Chicago Cubs despachó a los pobres Padres de San Diego, y ahora enfrentarán a Milwaukee .