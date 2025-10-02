Dodgers apoyándose en sus abridores

Fue revelador observar cómo Dave Roberts, dirigente de los Dodgers de Los Angeles, utilizó sus lanzadores abridores contra los Rojos del Cincinnati en la serie de comodines que conquistaron en dos partidos.

Vale recordar que, en la pasada post-temporada, Roberts utilizó “openers” en cuatro ocasiones y en apenas dos de 16 partidos mantuvo al abridor por un espacio de al menos seis episodios. De esa forma compensó la falta de profundidad de un cuerpo monticular golpeado por las lesiones, logrando el campeonato de las Grandes Ligas.

En el primer partido contra los Rojos, el capataz Dodger mantuvo en el montículo por siete episodios a un dominante y eficiente Blake Snell en una victoria 10-5. Snell realizó 91 lanzamientos, exponiendo lo menos posible un inefectivo bullpen que tuvo que realizar 59 lanzamientos para salir de un tormentoso octavo inning.

El miércoles, el japonés Yoshinobu Yamamoto estableció una marca personal de lanzamientos con 113 en una hermética salida de 6.2 entradas en las que no permitió carreras limpias. Los Dodgers triunfaron 8-4 y pasaron a la Serie Divisional.

Ahora se enfrentarán a los Phillies de Philadelphia, y podemos esperar más de lo mismo en cuanto al manejo del pitcheo, considerando la profundidad de la rotación y la poca confiabilidad del relevo.

Roberts tendrá disponibles para iniciar juegos a Shohei Ohtani, Snell, Yamamoto, Tyler Glasnow y Clayton Kershaw. ¿Openers en esta ocasión? Difícilmente.

Es probable que Ohtani sea el que navegue un trecho más corto en su apertura de mañana. Sin embargo, trabajó seis entradas por primera vez en la temporada en su última salida de la serie regular. Glasnow, por su parte, realizó al menos 101 lanzamientos tres veces en septiembre.

En el caso de la Serie Divisional, puede que Roberts no utilice más de tres abridores, por lo que dos del grupo mencionado antes más Emmet Sheehan estarán disponibles para conseguir outs desde el bullpen.

Además, Roki Sasaki lució imponente el miércoles, tocando 101 mph con su bola rápida y empleando una endemoniada recta de dedos separados. Luce el cerrador ideal para esta etapa, por encima del inefectivo Tanner Scott.

Así las cosas, los Dodgers lucen muy bien situados con su pitcheo para el resto de los playoffs. Y su ofensiva, con Ohtani, Freeman, unos calientes Betts y Teoscar y otros no necesita presentación.

La serie contra los poderosos Phillies se perfila como un tremendo espectáculo.