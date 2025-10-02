Dingler y Pérez lideran a Detroit a superar a los Guardianes y a la Serie Divisional contra Seattle

Dillon Dingler conectó jonrón en la sexta entrada, Wenceel Pérez impulsó un par de carreras en una séptima entrada de cuatro carreras y los Tigres de Detroit derrotaron el jueves 6-3 a los Guardianes de Cleveland para avanzar a la Serie Divisional de la Liga Americana.

Es la segunda temporada consecutiva que los Tigres ganan una Serie de Comodines como visitantes. Detroit viaja a Seattle para la Serie Divisional, con el primer partido el sábado.

Los Marineros, campeones de la División Oeste de la Liga Americana y segundos sembrados, ganaron cuatro de los seis enfrentamientos de la temporada regular ante los Tigres, que fueron el tercer comodín.

José Ramírez impulsó la única carrera de Cleveland. Los Guardianes, campeones de la División Central de la Liga Americana, estaban 15.5 juegos atrás a principios de julio antes de completar la mayor remontada en la historia del béisbol.

Sin embargo, se quedaron sin fuerzas en la serie al mejor de tres cuando Detroit dio vuelta la página después de registrar el segundo peor récord en las mayores en septiembre (7-17).

El juego estaba empatado 1-1 con dos outs en la sexta entrada cuando Dingler recibió un cambio elevado de Joey Cantillo en un conteo de 1-1 y lo llevó 401 pies hacia las gradas del jardín izquierdo central para poner a los Tigres en la cima.

También fue el primer hit y carrera impulsada de postemporada para el receptor de los Tigres.

Luego Detroit abrió el marcador en el séptimo al enviar 10 bateadores al plato y anotar cuatro veces.

Con un out y las bases llenas, Pérez conectó un hit de línea al jardín derecho ante Erik Sabrowski, impulsando a Javier Báez y Parker Meadows. Hunter Gaddis entró y permitió hits impulsores a Spencer Torkelson y Riley Greene, lo que impulsó a Kerry Carpenter y Pérez.

Kyle Finnegan se llevó la victoria, retirando a los cuatro bateadores que enfrentó. Cantillo cargó con la derrota.

Los Tigres abrieron el marcador en la tercera. Con un out y corredores en las esquinas, Carpenter conectó un roletazo por la línea de primera base que se desvió en el guante de CJ Kayfus cuando intentó lanzarla de revés. La pelota rodó hacia territorio de foul cerca de las gradas mientras Parker Meadows anotaba, Carpenter avanzó a segunda y Gleyber Torres avanzó a tercera con lo que el anotador oficial calificó como doble.

Los Guardianes empataron en la cuarta entrada. George Valera abrió la entrada con un doblete a la esquina del jardín derecho y anotó con un hit de José Ramírez al jardín central derecho tras una curva de nudillos de Flaherty en cuenta llena.

El sencillo fue el hit número 40 de la carrera de postemporada de Ramírez, convirtiéndolo en el quinto jugador en la historia de la franquicia en alcanzar ese hito.

En la octava entrada, Ramírez llegó a base por un error del relevista de Detroit, Will Vest, para anotar a Brayan Rocchio y Steven Kwan. Pero Ramírez fue puesto out en segunda.