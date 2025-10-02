Somos Deportes regresa a su casa CDN Deportes este lunes

A partir del lunes 6 de octubre, el espacio Somos Deportes vuelve a su casa, CDN Deportes, en su horario habitual de lunes a viernes, de 6:00 a 7:00 p.m., para seguir llevando a los fanáticos la información deportiva más completa, actualizada y de mayor interés.

Tras un tiempo dedicado a la creación de contenido para las plataformas digitales, el equipo regresa con el compromiso de ofrecer el mejor análisis, entrevistas exclusivas y una cobertura integral de la actualidad deportiva.

El programa es encabezado por Roberto Mateo, productor y creador del proyecto, acompañado de Priscila Tejeda, Nayely Díaz, Joseyni Polanco, Helen Acevedo, Rosa Cuevas y Norma Caudillo (desde México). También forman parte del espacio los expertos Manuel Paredes, Yoel Sánchez, Gabriel Santiago y El Peloterito Chismoso. En esta nueva etapa se integra el joven comunicador Juan Carlos Morel, sumando frescura y dinamismo al equipo.

Recientemente, Somos Deportes celebró su 5.º aniversario de transmisión ininterrumpida, consolidándose como un espacio de referencia en el ámbito deportivo nacional. Durante estos cinco años, ha mantenido su compromiso de informar, analizar y promover el deporte en todas sus disciplinas, destacando tanto el talento local como los grandes acontecimientos internacionales.

Con el respaldo de su público y aliados estratégicos, el proyecto reafirma su misión de seguir creciendo y ofreciendo contenido de calidad a todos los amantes del deporte.

¡Los esperamos este lunes a las 6:00 p.m. por CDN Deportes!