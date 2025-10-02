Cam Schlittler lanza 8 innings en blanco y Yankees eliminan a Boston

Nació una leyenda en el Yankee Stadium.

El novato derecho Cam Schlittler lanzó ocho entradas en blanco con 12 ponches sin bases por bolas y los Yankees de Nueva York derrotaron 4 por 0 a sus acérrimos rivales, los Medias Rojas de Boston, para eliminarlos y avanzar a la Serie Divisional de la Liga Americana.

Schlittler se convirtió en el primer lanzador en la historia en lanzar ocho en blanco, con 12 ponches sin boletos.

También es el primero desde 1997 en ponchar a 10 o más bateadores en su primera apertura de postemporada, emulando lo que hizo en su momento el cubano Liván Hernández con los Marlins de Florida cuando ponchó a 15.

Con más de 100 pitcheos, el novato se comportó como un as, dominando un escenario de máxima presión en su primera gran prueba en octubre.

La ofensiva de los Yankees resolvió todo en la cuarta entrada, cuando explotaron al zurdo de Boston, Connelly Earley. El dominicano Amens Rosario abrió la pizarra con un sencillo remolcador, Anthony Volpe siguió con otro imparable productor y un rodado de Austin Wells que el inicialista Nate Lowe no pudo manejar trajo dos carreras adicionales. Esa ráfaga ofensiva fue más que suficiente con la joya monticular de Schlittler.

Con esta victoria, los Yankees eliminaron a Boston en playoffs por primera vez desde la Serie de Campeonato de 2003, cuando Aaron Boone decidió la serie con su histórico jonrón en el séptimo juego. El triunfo añade un nuevo capítulo a la centenaria rivalidad y devuelve a Nueva York a la antesala de un nuevo reto.

Ahora, los Yankees se medirán a los Azulejos de Toronto a partir del sábado en la Serie Divisional. Se espera que los canadienses abran con Kevin Gausman en el Juego 1 y Shane Bieber en el Juego 2, mientras que Nueva York baraja iniciar con Max Fried, aunque no llegaría con su descanso regular, o darle la bola al dominicano Luis Gil, que no estuvo en el roster de esta serie de Comodín.