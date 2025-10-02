El béisbol y la música compartirán escenario en la “Copa del Cibao”

El béisbol, la música y la dominicanidad se adueñarán del Citi Field del siete al nueve de noviembre próximos, cuando las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao trasladen por tres días su rivalidad a la ciudad de Nueva York.

Félix Cabrera, presidente de la empresa Latin Events, anunció que durante la Serie Copa del Cibao que ambos equipos sostendrán en el hogar de los Mets de Nueva York habrá 17 presentaciones artísticas, entre agrupaciones merengueras e intérpretes urbanos, principalmente, tres más que en la Serie Titanes del Caribe, que enfrentó el pasado año a las Águilas y los Tigres del Licey.

“Yo tuve la oportunidad de participar el año pasado en la Serie de Titanes (que sostuvieron los Tigres del Licey-Águilas) y de verdad que lo que viví allí en el terreno del City Field fue algo indescriptible. Una adrenalina, una alegría, un compartir, una fiesta del béisbol, de los dominicanos y de los latinos”, enfatizó el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

Cruz anunció el respaldo del Gobierno a la Copa del Cibao y extendió una invitación a la diáspora de Nueva York, New Jersey y Connecticut, sobre todo, para asistan a esa fiesta deportiva y musical.

“Reitero el apoyo del presidente Luis Abinader y del gobierno para este evento”, subrayó para luego recalcar que las dominicanos que residen en Estados Unidos tienen tanto derecho como los que están aquí.

En la conferencia de prensa realizada en el Salón James Rodríguez, de Miderec, Cabrera y David Ortiz, su socio en Latin Events, agradecieron el apoyo recibido nuevamente por Miderec en la gestión de Kelvin Cruz.

El inmortal de Cooperstown informó que la Copa del Cibao, donde el deporte y el arte nuevamente se darán la mano, tendrá una especial dedicatoria al ex lanzador Octavio Dotel y al merenguero Rubby Pérez, dos de los fallecidos en la “Tragedia del Jet Set”.

En encuentro con la crónica deportiva, Vitelio Mejía Ortiz, presidente de Lidom, manifestó que se están dando los toques finales para que tanto de Santiago, San Francisco de Macorís y la Capital se realicen excursiones para la misma.

En la actividad estuvieron presentes, asimismo, Winston—Chilote-- Llenas, vicepresidente de Lidom, y Rafael Almánzar, gerente de Mercadeo de los Gigantes.