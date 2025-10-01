Yanquis superan a Boston 4-3 y envían la Serie de Comodines de la Liga Americana al decisivo Juego 3

Jazz Chisholm Jr. llegó a casa desde la primera base con el sencillo del desempate de Austin Wells en la octava entrada, y los Yankees de Nueva York extendieron su temporada el miércoles por la noche con una victoria de 4-3 sobre los Medias Rojas de Boston en el segundo juego de su Serie de Comodines de la Liga Americana.

Descontento por haber quedado fuera de la alineación titular en el primer partido, Chisholm también realizó una jugada defensiva crucial en la segunda base que ayudó a los Yankees a enviar el playoff al mejor de tres a un decisivo Juego 3 el jueves por la noche en el Bronx.

En el último capítulo de la rivalidad más histórica del béisbol, el ganador avanza para enfrentar al campeón de la División Este de la Liga Americana, Toronto, en una Serie Divisional al mejor de cinco que comienza el sábado.

Ben Rice conectó un jonrón tempranero de dos carreras y Aaron Judge tuvo un sencillo productor para los Yankees, que tuvieron tres entradas de relevo sin anotaciones de su inestable bullpen después de que el abridor Carlos Rodón puso a los primeros dos bateadores en base en el séptimo.

Devin Williams lanzó un octavo inning de un solo hit para llevarse la victoria, y David Bednar consiguió tres outs para su primer salvamento en postemporada.

Trevor Story conectó un jonrón e impulsó las tres carreras para los Medias Rojas, que ganaron el primer partido de la serie 3-1 el martes por la noche gracias al as zurdo Garrett Crochet.