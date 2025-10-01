Wilmer Difó se integra a las prácticas de los Gigantes del Cibao

Los Gigantes del Cibao anunciaron la integración del veterano jugador Wilmer Difó, quien desde hoy se une a las prácticas de preparación del conjunto cibaeño con miras a la próxima temporada de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM).

Wilmer, de 33 años y nativo de Santiago, es un jugador con experiencia de ocho temporadas en Grandes Ligas, donde vistió las camisetas de los Nacionales de Washington, Piratas de Pittsburgh y Diamondbacks de Arizona.

Jugó en México en el 2025

Este verano vio acción en la Liga Mexicana de Béisbol, caracterizándose por su bateo de contacto y su versatilidad en el infield, con la capacidad de desempeñarse en la segunda base, el campocorto y la antesala.

En el 2025 jugó con los Guerreros de Oaxaca y los Leones de Yucatán, donde registró una sólida campaña: promedio de bateo de .281 y un notable OBP de .400, mostrando su capacidad de embasarse con frecuencia.

Experiencia en LIDOM

El veterano también cuenta con cinco temporadas de experiencia en LIDOM, y se prepara para disputar su tercera campaña con los Gigantes del Cibao, consolidándose como una pieza de valor dentro del conjunto.

El gerente de operaciones de los Gigantes del Cibao, Jaylon Pimentel, valoró la integración del veterano:

“La llegada de Difó representa un aporte significativo para nuestro equipo, ya que es un jugador con experiencia, versatilidad y una gran actitud en el terreno. Confiamos en que será de gran ayuda para alcanzar nuestras metas esta temporada”.

La integración de Difó fortalece la profundidad y el talento del conjunto francomacorisano, que continúa recibiendo a sus principales figuras en el campo de entrenamientos.