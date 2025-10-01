Rocchio y Naylor impulsan 5 en la octava entrada, Guardianes vencen a los Tigres y empatan serie 1-1

Brayan Rocchio y Bo Naylor conectaron jonrones durante una octava entrada de cinco carreras y los Guardianes de Cleveland igualaron su Serie de Comodines de la Liga Americana contra los Tigres de Detroit con una victoria de 6-1 en el segundo juego el miércoles.

George Valera también jonroneó y los Guardianes forzaron un juego decisivo en la serie al mejor de tres.

El ganador del jueves se enfrentará a los Marineros de Seattle en una Serie Divisional. Ningún equipo ha perdido el primer juego de una Serie de Comodines y ha avanzado desde que comenzó la ronda ampliada en 2022.

Javier Báez tuvo dos hits y una impulsada para los Tigres, que se fueron de 15-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 15 corredores varados.

Detroit tenía las bases llenas con dos outs en la novena entrada, pero Cade Smith logró que Dillon Dingler conectara una línea hacia el primera base CJ Kayfus.

El juego estaba empatado 1-1 con un out en la octava entrada cuando Rocchio conectó una recta de 99.9 millas por hora del lanzador perdedor Troy Melton y la impulsó 379 pies hacia las gradas del jardín derecho para su segundo jonrón en tres juegos. Conectó un jonrón de tres carreras en la décima entrada el domingo para darle a los Guardianes una victoria de 9-8 sobre los Rangers de Texas en el último partido de la temporada regular.

El infielder venezolano de 24 años tiene un promedio de bateo de .308 (12 de 39) en 12 juegos de postemporada.

Daniel Schneemann agregó un doblete productor antes de que Naylor conectara un batazo de Brant Hurter por encima del muro del jardín derecho para una ventaja de cinco carreras.

Jakob Junis obtuvo la victoria mientras el bullpen de los Guardianes mantuvo a Detroit sin anotaciones durante 5 1/3 entradas.

Cleveland tomó la delantera en la primera entrada cuando Valera conectó una recta de 94.1 millas por hora en la parte alta de la zona de strike del abridor Casey Mize, que se fue por encima del muro del jardín central. El jonrón llegó en cuenta llena y en el séptimo lanzamiento del turno al bate.

Detroit empató el juego en la cuarta entrada y casi se adelantó. Báez conectó un hit por el centro para impulsar a Riley Greene y Dingler después de que Zach McKinstry pareciera haber superado el toque de José Ramírez en tercera con un gran lanzamiento de Chase DeLauter, quien debutaba en las Grandes Ligas. La revisión de video revocó la decisión de safe del árbitro Stu Scheurwater y la carrera de Dingler se anotó.

Detroit tenía corredores en las esquinas sin outs en la séptima entrada después de que Gleyber Torres fuera golpeado por un lanzamiento y avanzara a tercera con el hit de Kerry Carpenter. Hunter Gaddis retiró a Spencer Torkelson con un elevado corto, y Tim Herrin ponchó a Jahmai Jones y Wenceel Pérez.