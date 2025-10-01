Ohtani, el más duro

Apenas en el primer juego de la serie de Dodgers y Cincinnati , Shohei Ohtani demostró su gran fuerza pegando par de jonrones, impresionante a todos. El primero, en el primer inning ante el derecho Hunter Green, un tablazo con una velocidad de 117.7 millas por hora, y los medios n aprovechan para resaltar eso en la era de las mediciones de todo, Stacats.

Y más adelante produjo otro jonrón de 454 pies, ayudando en la victoria de los Dodgers 10 por 5 . Su labor ofensiva se combinó con otros dos jonrones disparados por Teoscar Hernández, remolcando cuatro vueltas, y ellos dos compensaron cierta debilidad del pitcheo Dodger.

Dice el reporte que desde que llegó a los Dodgers hace dos años, Ohtani tiene los 16 jonrones más duros del equipo, incluyendo su numero 100 con el equipo, a 120 millas por hora. Ohtani tiene dos temporadas con Los Angeles, en 2024 produjo 54, este año 55, mejorando su propia marca.

En la campaña regular, además, remolcó 102 carreras, añadieno 20 robos de bases. De por vida tiene 280 jonrones.-

En el pitcheo este año lanzó poco, pero tuvo efectividad de 2.87 con 62 ponchados en 47 innings. Está anunciado para este jueves, en caso de que haya un tercer partido de la serie.

Segun los datos, desde que se celebran series de 3-2., hace poco tiempo, los ganadores del primer juego han seguido adelante en 18 de 20 oportunidades, incluyendo 16 barridas.

Teoscar, de otro lado, estuvo muy oportuno en postemporada el año pasado, y ahora empieza igual. En la regular tuvo 25 cuadrangulares, 89 impulsadas.

SURGE CLEVELAND: Los guardianes de Cleveland despertaron y en base a tres jonrones vencieron a Detroit 6 por 1 la tarde del miércoles. El más relevante fue de Bryan Rocchio, pero también la sacaron el dominicano George Valera y el receptor Bob Naylor. Lo de Valera ocurrió en el primer inning ante el iniciador Casey Mize.

José Ramírez recibió 3 bases por bolas y falló el otro turno.. Wenceel Pérez, jardinero de Detroit, tuvo de 5-0. Este partido duró 3 horas, 12 minutos, y la asistencia fue más baja que el primer día, 26 mil y pico. El tercer y decisivo choque será este jueves a las 1 de la tarde.

EL HOMBRE: El pitcheo de los Padres de San Diego fue la clave en un triunfo de 3-0 empatando la serie ante Chicago Cubs.. Es cierto que el iniciador Dylan Cease no pudo cerrar el cuarto, pero el relevo tuvo una conducta superba. Cease lanzó 3.2 innings, el mexicano Adrian Morejón siguió con 2.1 innings, Mason Miller hizo 6 outs ponchando cinco, y el venezolano Robert Suárez hizo los últimos 4 outs para completar la blanqueada.

Mientras, en el 5to. llegó jonronazo de dos vueltas por Manny Machado , su numero 12 en postemporada y en forma oportuna. El marcador estaba 1-0 a ese instante. Este jueves se decide el ganador de la serie, en horario de las 3 de la tarde.

MUCHA LUCHA: Los Yanquisvencieron a Boston 4-3 , en un partido muy disputado..El batazo clave fue un doble del “dominicano” Austin Wells Fernández en el 8vo. inning, y un buen corrido de bases por Jazz Chisholm jr. desde la inicial.

CON PUJOLS: Finalmente salió a la luz pública el nombre de Albert Pujols como uno de los candidatos al puesto de manager de los Angelinos de Los Angeles. Eso era previsible, y lo anuncian junto a otro candidato, el antiguo jardinero Torii Hunter.

Lo que viene ahora es el proceso de entrevistas, haciendo la salvedad de que ambos laboran en la organización como asesores del gerente general . Es posible que Hunter tenga más conocimiento de la organización y el sistema de liga menor , pero también es probable que al dueño, Arte Moreno, le encante la idea de Pujols por lo que significa tener un futuro Salón de la Fama. Más show, más venta de todo pues sería tremenda atracción.

Además, Hunter no tiene experiencia de manager de MLB. Tuvo una carrera de 19 años en liga mayor, 12 en Minnesota y 4 con los Angelinos y el resto en Detroit. Disparó 353 jonrones de por vida. Tiene 50 años de edad.

DE LIDOM: Las Aguilas anuncian para el día 8 un gran evento en el Centro de Convenciones de Santiago. Se llamará “Cumbre Aguilucha”, y estarán antiguas estrellas del equipo. … Conversé con el director de operaciones René Francisco y dijo que el manager Luis Urueta llega este viernes al país. Será el manager aguilucho desde el 15 de octubre.

Este jueves, a las 11 A.M. en Miderec hay rueda de prensa con ejecutivos de Aguilas y Gigantes, más la gente de Nueva York. Van a calentar la serie del Citi Field de noviembre junto al Ministro Kelvin Cruz.