Estrellas Orientales anuncian al jugador del cuadro Coco Montes como importado para la Lidom

Las Estrellas Orientales contrataron al jugador norteamericano del cuadro interior Coco Montes como uno de sus importados para la temporada de la Liga de Béisbol Profesional que comenzará el 15 de octubre, anunció este miércoles el vicepresidente de operaciones de béisbol del club, Ángel Ovalles.

Montes regresará al circuito local, donde tuvo una sobresaliente actuación en la campaña 2023-2024, cuando militó con las Águilas Cibaeñas.

El versátil jugador, quien también puede actuar en los jardines, bateó en esa temporada para promedio de .320, en 27 juegos, en los cuales remolcó 11 carreras. Tuvo promedio de embasarse de .377 y un OPS de .810. Entre sus incogibles (31) se contaron 2 jonrones y 5 dobles, en 97 turnos al bate.

El jugador de 28 años actuó este año en 5 partidos en las Grandes Ligas, con los Rays de Tampa, para quienes bateó de 10-2 (.200), con una carrera remolcada. En 2023 vio acción en 18 partidos con los Rockies de Colorado.

“Es un jugador que puede ayudarnos mucho en la parte alta de la alineación”, señaló Ovalles sobre Montes, quien en 7 años en las Ligas Menores de Estados Unidos batea para promedio de .279, con un promedio de embasarse de .351 y OPS de 813. Suma 93 jonrones en 721 juegos, habiendo disparado 20 o más jonrones en dos ocasiones (2022 y 2023), en 15 juegos en AA y 218 en AAA (entre los dos años).

“Él puede jugar defensa en el campo corto, la segunda base y la tercera base. También en los jardines, si es necesario”, observó Ovalles.

Las Estrellas ya han anunciado a 7 de sus jugadores importados: los lanzadores abridores Sean Nolin y Nate Antone; el relevista Patrick Weigel; los jugadores de ofensiva Ismael Munguía (OF), Josh Lester (1B/3B), Carlos Martínez (C) y a Montes (INF).

El conjunto de la enseña verde entrena de lunes a sábado en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, bajo la dirección de su mánager, Fernando Tatis, auxiliado por su cuerpo de coaches.