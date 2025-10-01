Erik González: “La meta principal es mantenernos con la misma energía”

El campocorto Erik González reconoce que la misión de esta temporada para los Leones del Escogido es defender el título, pero a su vez considera que debe ser primordial mantener la armonía que se ha construido como conjunto en las últimas campañas para obtener buenos resultados.

González, quien ya se integró a los entrenamientos de los 17 veces campeones nacionales, señaló que lo más especial en estos momentos es seguir con un ambiente positivo.

“Creo que cuando uno tiene una buena armonía y una buena energía, eso trae buenos momentos. Colectivamente la meta de nosotros es mantenernos dándonos ese calor y ese amor que nos hemos dado los últimos años para así llegar a la victoria, por eso la meta principal es mantenernos con la misma energía”, expresó el nativo de Puerto Plata.

Erik, quien estará jugando su temporada número 12 con los melenudos, destacó la madurez desarrollada por el equipo la campaña pasada y la importancia que esta tendrá de cara al torneo que se avecina.

“Esas experiencias te ponen en una posición más cómoda, porque ya sabes lo que pasó. Ya uno tiene esa experiencia de lo que hemos vivido en los últimos años y sabe el camino de lo que se tiene que hacer”, refirió González, quien también advirtió que “se tiene que tener cuidado en no acomodarse porque el camino sea más fácil y seguir con el trabajo constante.”

Como un líder dentro de la organización, resaltó que la clave para forjar el carácter de un equipo que defenderá su cetro está en la complicidad y unidad existente entre jugadores, reconociendo que cada uno sabe su rol para contribuir en cada partido y salir con la victoria.

“El Mago”, que terminó con molestias en una de sus rodillas el campeonato pasado, aseguró que se encuentra recuperado y listo para entregarlo todo en el terreno.

“Ahora mismo me siento casi a un cien por ciento. Me fortalecí mucho para tratar de estar listo al principio de la liga. Estos días de entrenamientos me van a ayudar a ponerme ready al cien por ciento para el primer día de temporada”, reveló el jugador de 34 años, quien en su proceso de rehabilitación jugó con los Atléticos de Puerto Plata, en la Liga Nacional de Verano.

La temporada pasada, González presentó una línea ofensiva de .295/ .321/ .353, en 49 encuentros, donde produjo 16 vueltas y pisó en 19 oportunidades. En playoffs, entre Round Robin y serie final, registró .280/ .366/ .355, remolcó 7 carreras y anotó 12, en los 19 partidos en que accionó.

Debutó este miércoles juego de pretemporada ante los Toros

González participó en el encuentro que sostuvieron los Leones en el estadio Francisco A. Micheli de La Romana, el cual fue ganado por los taurinos 7-4.

Además de jugar buena defensa en la posición seis, Erik tuvo dos apariciones al bate, finalizando el partido con una base por bolas, una carrera anotada y una base robada.

En ese encuentro sobresalieron por los Leones: Modeifi Marte de 3-2 con un doble; Ricardo Céspedes de 4-2 con una anotada; Randy Florentino de 2-1 con un doble, dos boletos y una anotada; Carlos Jiménez de 4-1 con triple y anotada; D’Angelo Ortiz de 3-1 con una impulsada y un robo.

En cuanto a los lanzadores, Dayeison Arias ponchó dos de tres bateadores que enfrentó en una entrada de labor. Augusto Calderón, Carlos Gómez y Edison Suriel completaron cada uno un capítulo sin conceder anotación. Las carreras las recibieron Gerlin Rosario (2 en 2.0 innings), Luis Pérez (4 en 1.0) y Rodolfo Martínez (1 en 1.0 acto).

Por los Toros, Francisco Urbáez de 3-2 con 2 dobles, una anotada y una empujada. Jeison Guzmán de 1-1 con cuadrangular solitario. Isaías Tejeda concluyó de 2-1 con un doble y dos producidas.