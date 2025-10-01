Albert Pujols será entrevistado para el puesto de mánager de Anaheim

Según informes, los Angels están considerando un rostro conocido para su vacante de mánager. Jon Heyman, experto de MLB Network, informó el miércoles que Albert Pujols estará entre los candidatos a entrevistarse para el puesto. Los Angels no han confirmado la noticia.

Ken Rosenthal, de The Athletic, informó que se cree que Pujols es la principal opción del dueño de los Angels, Arte Moreno, para ser el próximo mánager del equipo. Esto ocurre un día después de que Los Ángeles anunciara que no ejercería la opción de contrato del mánager titular, Ron Washington, para 2026, lo que convierte a los Angels en uno de los ocho equipos con vacantes de mánager para la próxima temporada.

Pujols, tres veces Jugador Más Valioso y 11 veces All-Star, se retiró después de la temporada 2022. Durante una carrera de 22 años en la MLB que sin duda le valdrá un lugar en el Salón de la Fama del Béisbol Nacional, Pujols acumuló 3,384 hits y 703 jonrones.

Tras una ilustre carrera con los Cardenales de 2001 a 2011, cuando Pujols ganó sus tres premios al Jugador Más Valioso (MVP) y dos títulos de la Serie Mundial en 2006 y 2011, firmó un contrato récord de 10 años y 240 millones de dólares con los Angels. En sus 10 temporadas con los Angels, Pujols conectó 222 jonrones, incluyendo sus jonrones 500 y 600 , y registró su hit 3000 con el club.

Tras su retiro, Pujols se reincorporó a la organización de los Angels como asistente especial del club, como parte de un contrato de servicios personales de 10 años . Además, Pujols adquirió una valiosa experiencia como mánager al liderar a los Leones del Escogido a los títulos de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional y la Serie del Caribe a principios de 2025.

La superestrella de los Angels, Mike Trout, quien fue compañero de Pujols durante 10 temporadas, dijo en marzo que se imaginaba a Pujols como un mánager de Grandes Ligas. Pujols fue mentor de Trout en su juventud y Trout dijo que aprendió mucho de él durante el tiempo que estuvieron juntos.

"Creo que sería un buen mánager", dijo Trout. "Simplemente por cómo interactúa con los jugadores. Lo vi durante la pretemporada en República Dominicana y ya ha ganado varios títulos. Sería genial jugar para él".