Triunfo del pitcheo

Empezaron los playoffs de Grandes Ligas, temporada 2025, y el dominio del pitcheo fue más que evidente. Así lo dicen los resultados de los tres primeros, con una gran ausencia de los mejores bateadores.

BOSTON 3, YANQUIS 1: El héroe principal fue el pitcher Garrett Crochet, zurdo de Boston, que lanzó 7.2 innings con un control absoluto sobre los bates yanquis. Entró al 8vo. ganando 2 por 1, y ahí tuvo algunas complicaciones, pero el relevo de Aroldis Chapman cerró el inning. Crochet permitió una sola carrera, un jonrón solitario de Anthony Volpe en el segundo episodio, y eso fue todo. Le dieron 4 hits, no dio base por bolas y ponchó 11. Su contribución fue más notable pues realizó 117 lanzamientos, algo poco usual en estos tiempos.

Chapman, de su lado, hizo 4 outs, aunque tuvo complicaciones serias en el noveno. Dio una base por bolas, le pegaron par de hits “llameados”, y con bases llenas sin out pudo resolver con su brazo de 100 millas por hora. El último out, Trent Grisham, se fue por bola vía del ponche y Boston pudo celebrar.

Max Fried, iniciador de los Yanquis, lanzó 6.1 innings de 4 hits, pero los hits principales y decisivos fueron al pitcheo de relevo, primero a Will Warren y luego a David Bednar. El juego duró 3 horas 4 minutos, y la asistencia fue contundente: 47 mil personas. El segundo choque va hoy a las 6 de la tarde, enfrentando al dominicano Brayan Bello, de Boston, contra el zurdo Carlos Rodón.

CHICAGO 3, SAN DIEGO 1: Los Cachorros vencieron a San Diego con igual marcador de 3-1. Nick Pivetta, el mejor lanzador de la temporada para San Diego, tuvo un trabajo mediano de 5 entradas de 3 hits y 2 carreras, con 9 ponches. Pero no fue suficiente porque los bates de los Padres no aparecieron, al extremo que los tres primeros hombres, Fernando Tatis Jr., Luis Arraez y Manny Machado, se fueron en blanco en 11 turnos y así no se puede ganar. Mientras tanto, los Cachorros tuvieron un buen trabajo colectivo de su pitcheo, aunque su iniciador Matthew Boyd solo estuvo 4.1 innings en el box, mientras Carson Kelly y Seiya Suzuki pegaron jonrones.

Dos horas y 25 minutos tomó solamente la victoria de los Cubs, con una asistencia de 39 mil fanáticos.

DETROIT 2, CLEVELAND 1: El resultado del primer juego tuvo un solo nombre: el lanzador Tarik Skubal. El hombre tuvo una actuación histórica de 14 ponches en 7.2 innings, con 3 hits y 3 bases por bolas. Dejó el partido 2-1 en el cierre del 8vo. Y así terminó.

Las dos carreras de Detroit fueron ante el iniciador Gavin Williams, ambas sucias. En 6 innings a Williams le pegaron 6 hits, y 8 ponchados. José Ramírez tuvo de 3-1, Ángel Martínez, jugando el jardín central, de 3-1, y George Valera entró de emergente recibiendo un ponche.

Cleveland no pudo batear, y hoy va el segundo encuentro a la 1 de la tarde. Los Guardianes están jugando en su casa, así que tienen su buen chance hoy de permanecer vivos y forzar un tercer y decisivo encuentro.

(Más tarde, los bates de los Dodgers le cayeron a palos a Hunter Greene, iniciador de Cincinnati, recibiendo jonrones de Shohei Ohtani, uno de tres por Teoscar Hernández y otro de Tommy Edman).

Estas series de 3-2 se celebran en forma corrida, no hay descanso.

EL ANGELITO: ¿Quieren saber algo de Ángel Martínez, quien juega el jardín central de Cleveland? Es hijo de Sandy Martínez, antiguo receptor de varios equipos de MLB, especialmente los Cachorros. Tiene 23 años de edad, y este año jugó completo. En 446 turnos tuvo 100 hits, promedio de .269, 11 jonrones y 45 remolcadas. No se ha dejado ver mucho en la pelota invernal.

WENCEEL PÉREZ: Es jardinero derecho de los Tigres de Detroit, tiene 25 años de edad y es nativo de Azua. Debutó con ellos el año pasado, y en 2025 agotó 244 turnos pues estuvo un tiempo lesionado. Su promedio fue de .244, con 13 jonrones, 43 empujadas.

POSTEMPORADA: Manny Machado ha jugado mucho, total de 6 años. En 48 juegos tiene promedio de .215, con 11 jonrones, 27 empujadas. El año pasado, en la serie contra Dodgers, tuvo de 21-4, promedio de .190. Los Dodgers necesitan de su bate para poder ganar.