Licey contrata nuevamente al receptor Christian Bethancourt

Christian Betancourt, receptor con grandes cualidades defensivas.

Los Tigres del Licey contrataron los servicios de Cristian Bethancourt, como refuerzo para la venidera temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

“Estamos contratando a un receptor probado en esta liga, preparado para controlar el juego detrás del home en situaciones difíciles, su capacidad atlética y su veteranía, se adaptan perfectamente al diseño de nuestra organización”, dijo el VP de operaciones y gerente general, Audo Vicente.

Bethancourt es un receptor panameño de 34 años, seis pies tres pulgadas de estatura y 200 libras con experiencia de ocho años en Grandes Ligas con Bravos de Atlanta, Padres de San Diego, Atléticos de Oakland, Marlins de Miami, Blue Jays de Toronto y Rays de Tampa Bay con quienes participó en playoffs en las temporadas 2020 y 2021.

El veterano receptor regresa a los Tigres del Licey tras militar con la organización en las temporadas 2012-13 y 2013-14, coronándose como campeón en esta última al vencer 5-3 a los Leones del Escogido.

