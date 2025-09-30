Licey contrata nuevamente al receptor Christian Bethancourt

Los Tigres del Licey contrataron los servicios de Cristian Bethancourt, como refuerzo para la venidera temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

“Estamos contratando a un receptor probado en esta liga, preparado para controlar el juego detrás del home en situaciones difíciles, su capacidad atlética y su veteranía, se adaptan perfectamente al diseño de nuestra organización”, dijo el VP de operaciones y gerente general, Audo Vicente.

Bethancourt es un receptor panameño de 34 años, seis pies tres pulgadas de estatura y 200 libras con experiencia de ocho años en Grandes Ligas con Bravos de Atlanta, Padres de San Diego, Atléticos de Oakland, Marlins de Miami, Blue Jays de Toronto y Rays de Tampa Bay con quienes participó en playoffs en las temporadas 2020 y 2021.

El veterano receptor regresa a los Tigres del Licey tras militar con la organización en las temporadas 2012-13 y 2013-14, coronándose como campeón en esta última al vencer 5-3 a los Leones del Escogido.