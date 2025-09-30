Leones adquieren a Domingo Germán y Samuel Reyes de los Toros a cambio de Francisco Urbáez

Los Leones del Escogido realizaron este martes un cambio con los Toros del Este, en el que adquirieron a los lanzadores Domingo Germán y Samuel Reyes por el jugador del cuadro Francisco Urbáez.

Germán, de 33 años, cuenta con 7 años de experiencia en las Grandes Ligas, lanzando por última vez en el 2024 con los Piratas de Pittsburgh. Entre el 2017 y el 2023 fue miembro de los Yankees de Nueva York, equipo con el cual completó un juego perfecto en el 2023 contra los Atléticos de Oakland.

En sus años en las Ligas Mayores, el derecho acumuló marca de 31-29, 4.54 de efectividad, 1.20 de WHIP y 561 ponches en 543.0 entradas.

Reyes, de 29 años, participó este verano en la Liga Independiente del Atlántico con los Charleston Dirty Birds, donde tuvo récord de 4-4 y 4.39 de porcentaje de carreras limpias, además de 58 ponches en 53.1 innings.

Entre el 2017 y el 2024 formó parte de los circuitos minoritarios de los Piratas de Pittsburgh, Cachorros de Chicago y Nacionales de Washington. Se destacó con 3.58 de efectividad, 399 ponches en 397.2 entradas y WHIP de 1.26.

En la LIDOM, Reyes aún no ha visto acción, pese a que fue seleccionado por los taurinos en el Sorteo de Novatos del 2018.

En el caso de Urbáez, debutó en 2021 con los escarlatas, luego de ser elegido en el Draft de ese mismo año en la décima ronda. En esa temporada jugó en 32 partidos y bateó .270 con un OBP de .382, con 13 anotadas y 9 remolcadas.

Viene de una destacada actuación con los Louisville Bats, sucursal AAA de los Rojos de Cincinnati, con quienes tuvo una línea ofensiva de .314/.381/.464 en 97 partidos, con 32 dobles, 5 triples, 4 vuelacercas, 58 anotadas y 50 remolcadas. De por vida en las menores es un bateador de .288/.371/.419 en 423 encuentros.

El infielder ya estaba entrenando con el Escogido y, previo a un partido de pretemporada frente a los Toros, cruzó de clubhouse y estrenó la chaqueta naranja.