¿Y si el draft de reingreso se hiciera en Grandes Ligas?

El principal atractivo de la pelota dominicana cuando termina la serie regular no es el inicio del round robin, sino el draft de reingreso.

En Lidom, no hay manera de que un fanático -e incluso los mismos equipos-se imagine la etapa semifinal sin ese recurso, aunque al principio fue tan criticado como casi siempre sucede cuando se hace una modificación al béisbol.

Tan importante es el draft, que jugadores que han llegado como alquileres a sus equipos han sido los más importantes en la obtención de un título. El caso más reciente: Gustavo Núñez ganando un MVP de final con los Tigres del Licey.

Ahora bien, tomando en cuenta lo llamativo de las escogencias de reingreso en Lidom, y los tantos cambios que se han hecho en Grandes Ligas en los últimos años, ¿podría llegar a MLB el sorteo de jugadores de los equipos eliminados?

Listín Diario, tomando como referencia el inicio de los playoffs, ha realizado un draft de reingreso hipotético de cara a esta postemporada.

Los parámetros son los siguientes:

-Cada equipo que avanzó a playoffs tendrá la oportunidad de agregar a su roster un jugador de cualquier equipo de su liga que no avanzó a la postemporada.

-Los equipos elegirán conforme al récord de ganados y perdidos, priorizando aquellos que ganaron su división.

A continuación el draft:

LIGA AMERICANA

Azulejos de Toronto: Hunter Brown

Toronto tiene buenos bateadores en su alineación, empezando con el dominicano Vladimir Guerrero Jr., George Springer y Bo Bichette, pero fuera de Kevin Gausman, no muestran mucha calidad en su rotación. Hunter Brown, quien tuvo efectividad de 2.43 con 206 ponches en la temporada, les caería como anillo al dedo.

Marineros de Seattle: Nick Kurtz

Contrario a los Azulejos, la rotación de los Marineros les permite irse por un bateador, y aunque el mejor disponible sin duda es Bobby Witt Jr., en Seattle, por el tema posicional, encajaría mejor el bate de Nick Kurtz, quien bateó .290 con 36 jonrones y 90 remolcadas.

Josh Naylor pasaría a ser el bateador designado.

Guardianes de Cleveland: Bobby Witt Jr.

Cleveland sí que no dejaría pasar a Witt Jr., y más aún teniendo en cuenta que contrario a Seattle, necesitan un campocorto.

Con Witt Jr., quien bateó .295 con 23 jonrones, 38 bases robadas y 99 anotadas, el dominicano José Ramírez tendría esa necesitada ayuda para cargar con la ofensiva de los Guardianes en la postemporada.

Yankees de Nueva York: Jacob DeGrom

Los Yankees fueron la mejor ofensiva de las Grandes Ligas, liderando en jonrones (274), carreras anotadas (849), empujadas (820), con un jugador que dio 53 cuadrangulares en la temporada.

No obstante, tienen algunos baches en el infield. Pero, teniendo ya a dos lanzadores élites como Max Fried y Carlos Rodón, no dejarían pasar la oportunidad de tener un dragón de tres cabezas, sumándole a Jacon DeGrom, quien en la temporada tuvo efectividad de 2.97 en 30 aperturas y 172.2 entradas lanzadas.

Medias Rojas de Boston: Joe Ryan

Los Medias Rojas perdieron a su segundo mejor abridor Lucas Giolito para la Serie de Comodín, una razón más que evidente para reforzar la idea de que necesitan otro brazo para esa rotación. Joe Ryan les caería bien.

El derecho tuvo 3.42 de efectividad, con 194 ponches en 171 entradas.

Tigres de Detroit: Vinnie Pasquantino

Si algo se sabe en el mundo entero, es que Detroit necesita un bate. El primera base Vinnie Pasquantino soluciona gran parte de ese problema.

Terminó la temporada con 32 jonrones y 113 carreras remolcadas con los Reales de Kansas City.

LIGA NACIONAL

Cerveceros de Milwaukee: Paul Skenes

Esta escogencia ni siquiera necesita explicación. La mejor rotación del 2025 sumaría al mejor lanzador de la Liga Nacional y casi seguro Cy Young. Nada más que añadir.

Filis de Filadelfia: Chris Sale

Ok, mucho Paul Skenes, pero ¿se olvidan que Chris Sale es el reinante Cy Young de la Liga Nacional?

Su temporada 2025 fue limitada debido a las lesiones, pero mientras estuvo en competencia demostró su calidad. Terminó con efectividad de 2.58 con 165 ponches en 125 entradas.

Dodgers de los Angeles: Juan Soto

Si tuvieras la oportunidad de tener en tu equipo a dos jugadores tan buenos que cada uno tiene contrato de más de 700 millones de dólares, ¿la dejarías pasar?

El dominicano Juan Soto encaja perfectamente en los Dodgers por la ofensiva letal que conformarían con Shohei Ohtani, Freddie Freeman y Mookie Betts, seguidos del también criollo Teoscar Hernández.

Cubs de Chicago: Ketel Marte

Los Cachorros cuentan con jardineros de mucha calidad: Kyle Tucker, Pete Crow-Armstrong, Seiya Suzuki e Ian Happ, por lo que podrían darse el lujo de dejar pasar a Ronald Acuña Jr. e irse con el dominicano Ketel Marte, quien bateó .283 con 23 jonrones.

Este movimiento le daría a los Cubs otro bate élite a esa masa del lineup.

Chicago movería a Nico Hoerner a la antesala.

Padres de San Diego: Ronald Acuña Jr.

Ronald Acuña Jr. a los Padres de San Diego sería uno de los movimientos más acertados del draft.

Con la lesión del dominicano Ramón Laureano, el venezolano Ronald Acuña Jr. cae perfectamente en los Padres. Imagínenlo bateando por delante de Fernando Tatis Jr.

De nuevo, nada más que agregar

Rojos de Cincinnati: Pete Alonso

Los Rojos necesitan de todo: pitcheo, bateo, defensa, relevo. A tanta necesidad, Pete Alonso es una gran adición.

Conectó 38 jonrones, remolcó 126 carreras, lideró la liga en dobles con 41, y jugó una defensa élite en la inicial.

Tras ver este ejercicio¿crees que las Grandes Ligas deberían utilizar este recurso?