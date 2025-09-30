Devin Smeltzer es anunciado como refuerzo por las Águilas Cibaeñas

El departamento de Operaciones de Béisbol de las Águilas Cibaeñas anunció la contratación del lanzador abridor zurdo Devin Smeltzer, un norteamericano de 29 años con cinco temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, quien se unirá al conjunto como importado para la temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol.

“Estamos muy emocionados de tener a Devin en nuestro equipo”, expresó Gian Guzmán, gerente general del conjunto amarillo.

“Su experiencia en la MLB lo convierte en un valioso activo para nuestra rotación. Esperamos que tenga un impacto positivo e inmediato”, agregó.

Smeltzer, de 6 pies y 3 pulgadas de estatura y 195 libras de peso, fue seleccionado originalmente por los Dodgers de Los Ángeles en la quinta ronda del Draft de 2016.

Debutó en 2019 con los Minnesota Twins, organización en la que permaneció hasta 2022. Posteriormente lanzó una campaña con los Miami Marlins en 2023.

En su carrera en MLB acumula 43 apariciones (20 como abridor), con récord de 9 victorias y 5 derrotas, efectividad de 4.32 en 162.1 entradas y un total de 125 ponches. Su mejor año fue en 2022, cuando registró efectividad de 3.71 en 15 juegos (12 aperturas) con los Twins.

En 2025, Smeltzer reforzó a los Dorados de Chihuahua en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). En 13 aperturas dejó marca de 4-4, con promedio de carreras limpias de 5.17 y 60 ponches en 78.1 entradas lanzadas.