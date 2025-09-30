Cancelan la "Serie del Tequila" entre los Leones del Escogido y los Charros de Jalisco

El esperado duelo internacional entre Charros de Jalisco (México) y Leones del Escogido (República Dominicana), denominado Serie del Tequila 2025, Duelo de Campeones, quedó oficialmente cancelado, según informaron este martes los organizadores.

El evento estaba programado para los días 4 y 5 de octubre en el Estadio Panamericano de Zapopan, pero una serie de complicaciones obligaron a tomar la decisión. Entre los motivos principales destacan:

La falta de aprobación del Acuerdo Invernal (Winter Agreement) entre la CBPC y la MLB, lo que limita permisos y seguros para jugadores afiliados.

Dificultades logísticas para integrar los rosters titulares, sobre todo en el caso de los Charros, cuyos peloteros vienen de disputar los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol.

Retrasos en las labores de mantenimiento del Estadio Panamericano, agravados por las lluvias en la región.

La disposición del inmueble para un evento cultural oficial programado en las mismas fechas.

Tanto Charros como Escogido expresaron su compromiso de buscar una nueva fecha en el futuro para la realización de la serie. Asimismo, anunciaron que en las próximas horas se dará a conocer el mecanismo de reembolso o abono de los boletos adquiridos, válido para juegos de la temporada 2025-26 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LaMP).

“Reiteramos nuestro compromiso para ofrecer espectáculos de primer nivel y fortalecer los lazos de amistad entre México y República Dominicana en el ámbito del béisbol profesional”, señalaron en el comunicado.