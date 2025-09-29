Yankees-Medias Rojas, el eterno clásico de MLB destaca en las series de comodines

A lo mejor la rivalidad entre los Yankees y los Medias Rojas ha perdido algo de intensidad en los últimos tiempos. Pero el atractivo de un cruce Nueva York-Boston para abrir los playoffs sigue intacto.

Los Medias Rojas visitarán a los Yankees a partir del martes en una serie de comodines al mejor de tres encuentros. Cada juego será en el Yankee Stadium, y el primero tendrá un duelo de ases zurdos: Max Fried (19-5) por Nueva York contra Garrett Crochet (18-5) de Boston.

En el Bronx hay avidez por ajustar cuentas. Los Yankees no vencen a los Medias Rojas desde 2003, cuando Aaron Boone — el hoy piloto de Nueva York— disparó un jonrón en extra innings ante Tim Wakefield para dejar a Boston tendido en el campo en el decisivo séptimo juego de la serie de campeonato de la Liga América.

Nadie olvida que los Medias Rojas se cobraron revancha en la serie de campeonato de 2004, viniendo de atrás tras perder los tres primeros partidos, y añadieron victorias en una serie divisional de 2018 y el juego de comodines de 2021.

“Es Nueva York contra Boston”, dijo Alex Cora, el mánager de los Medias Rojas. “Será algo tremendo”.

Durante la campaña regular, Boston dominó 9-4 a los Yankees en la serie particular, incluyendo 5-2 en el Bronx.

“Yankees-Boston es una serie increíble en cualquier época del año y ahora aún más”, dijo Carlos Narváez, el receptor venezolano de los Medias Rojas.

Crochet ha lucido dominante contra Nueva York, con una foja de 3-0 y una efectividad de 3.29, sumando 30 ponches y cuatro boletos en 27 innings y un tercio.

“Uno de los mejores del juego, obviamente, y acaba de tener una temporada fenomenal”, destacó Boone. “Lo hemos visto algunas veces. Ha tenido éxito contra nosotros. También lo hemos castigado un poco, y con suerte esa familiaridad nos servirá bien el martes”.

Los tres juegos serán por la noche, y es probable que el Yankee Stadium esté caldeado.

“Tenemos una multitud ruidosa allí, un grupo ruidoso que nos ha alentado todo el año”, dijo Aaron Judge, quien redondeó otra colosal campaña al liderar la liga con un promedio al bate de .331, además de conectar 53 jonrones y remolcar 114 carreras. “Incluso en nuestros momentos difíciles en el verano, todavía estaban apoyándonos, así que definitivamente estarán emocionados por un enfrentamiento Yankees-Medias Rojas en la postemporada.

El ganador avanzará a una serie divisional que comenzará en Toronto el próximo fin de semana.

Boston llegó a tener una marca de 30-35 a finales de mayo antes de enderezar el rumbo con una racha de seis victorias consecutivas que incluyó una barrida de tres juegos en el Bronx. Los Medias Rojas tuvieron una foja de 59-38 después del mal comienzo.

Carlos Rodón (18-9) abrirá el segundo duelo para los Yankees y el novato Cam Schlittler (4-3) se encargaría de un posible tercer partido. Boston tendrá al dominicano Brayan Bello (11-9) en el segundo juego y tendrá que elegir entre los zurdos Connelly Early y Kyle Harrison tras descartar al derecho Lucas Giolito debido a una lesión en el codo.

Nueva York comenzó la temporada 35-20, se desplomó con una racha de 25-34 y luego cerró 34-14.

“Simplemente comenzamos a unirnos y darnos cuenta de nuestro potencial como grupo. Creo que el bullpen se estabilizó un poco”, dijo Boone. “Hemos cerrado bien, algo que nos sirvió para mantenernos afilados y realmente concentrados”.