Los Twins despiden al mánager Rocco Baldelli tras perderse los playoffs en 4 de los últimos 5 años

Los Mellizos de Minnesota despidieron el lunes al mánager Rocco Baldelli, poniendo fin a un mandato de siete años que incluyó tres títulos de la División Central de la Liga Americana pero sólo una aparición en los playoffs en sus últimas cinco temporadas.

El despido de Baldelli se produjo tras un segundo final desalentador consecutivo para los Twins, este marcado por una importante liquidación de jugadores antes de la fecha límite de canjes. Los Twins terminaron con un récord de 70-92, incluyendo solo 19-35 tras la fecha límite del 31 de julio tras la salida de 10 jugadores de su plantilla de Grandes Ligas. Solo los Rockies de Colorado tuvieron peores resultados en los últimos dos meses.

Los Mellizos terminaron con el cuarto peor récord de las Grandes Ligas y su peor marca desde 2016, cuando tuvieron un récord de 59-103 tras despedir a su veterano gerente general, Terry Ryan, a mitad de temporada. El actual presidente del equipo, Derek Falvey, fue contratado para reemplazar a Ryan después de eso.

“Durante los últimos siete años, Rocco ha sido mucho más que nuestro mánager. Ha sido un socio y compañero de confianza para mí al liderar esta organización”, declaró Falvey en un comunicado. “Juntos compartimos un profundo cariño por los Twins, por nuestros jugadores y personal, y por hacer todo lo posible para que este club esté en la mejor posición para el éxito. A lo largo del camino, alcanzamos logros significativos, y siempre estaré orgulloso de ellos, aunque desearía que hubiéramos logrado más”.

Este es un día difícil por lo que Rocco representa para tanta gente aquí. Lideró con honestidad, integridad y un compromiso inquebrantable con nuestros jugadores y personal. Se entregó por completo a su rol y siento un profundo respeto y gratitud por su comportamiento y su entrega a diario.

Baldelli, quien cumplió 44 años la semana pasada, tuvo un récord de 101-61 y ganó el premio al Mánager del Año de la Liga Americana como novato en 2019. Es el tercero en la historia de los Twins en victorias (527), detrás de Tom Kelly (1140) y Ron Gardenhire (1068). Baldelli fue contratado para reemplazar al miembro del Salón de la Fama Paul Molitor. Falvey destacó su adaptabilidad a la estrategia de béisbol basada en datos y su habilidad para comunicarla a entrenadores y jugadores, estableciendo claramente expectativas y preferencias.

Particularmente en esta era moderna de análisis, hay mucho misterio sobre cuánto impacto tiene realmente un mánager en el banquillo en el récord de victorias y derrotas de un equipo de béisbol, pero el desempeño general, incluso con el agotamiento del roster posterior a la fecha límite de intercambio este año, y la falta de vida del club últimamente sugirieron que algún tipo de cambio de personal estaría justificado.

Los Mellizos, que tuvieron un récord de 87-75 en 2023 para ganar su tercer título de la División Central de la Liga Americana bajo la dirección de Baldelli y su primera serie de playoffs en 21 años, dominaron firmemente un puesto de comodín en la recta final de la temporada pasada, antes de quedar fuera de la contienda con un récord de 12-27 en las últimas seis semanas , para terminar con un récord de 82-80. Considerando ese final a su prolongada mala racha este año, los Mellizos tienen un récord de 82-119 en sus últimos 201 juegos, con un porcentaje de victorias de .408. Esto incluye una racha de 13 victorias consecutivas que lograron a principios de esta temporada.

La asistencia al Target Field ha decaído, y los Twins terminaron con un total de 81 partidos en casa y poco más de 1.7 millones de entradas vendidas, su cifra más baja en una temporada sin pandemia desde el año 2000, cuando jugaron en el Metrodome y terminaron con un récord de 69-93. La afición ha dirigido su desprecio principalmente hacia los propietarios, con una profunda frustración por los recortes de gastos que se produjeron tras el gran éxito de 2023. La familia Pohlad puso la franquicia a la venta el año pasado, pero el mes pasado decidió mantener el control e incorporar dos nuevos grupos de inversión para una inyección de efectivo que les ayude a saldar la deuda.

La vertiginosa actividad de la fecha límite de cambios dejó a Baldelli y su personal sin mucho con qué trabajar en la recta final, aunque el jardinero central All-Star Byron Buxton fue un punto brillante en una temporada reveladora por su salud y el segunda base novato Luke Keaschall proporcionó una producción constante y un enfoque profesional en el plato desmintiendo su inexperiencia.

Las salidas del campocorto Carlos Correa, el jardinero Harrison Bader, el primera base Ty France y el jugador multiposición Willi Castro le robaron experiencia y firmeza a la alineación, pero eso no fue nada comparado con lo que le pasó al bullpen de Baldelli.

Los Mellizos canjearon a sus cinco mejores relevistas, desde el cerrador Jhoan Durán hasta los inferiores, y dejaron los últimos 54 juegos en manos de un grupo heterogéneo que desperdició ocho salvamentos en 18 oportunidades durante ese periodo. La tasa de conversión del 44.4% fue la segunda peor de las mayores en los últimos dos meses.

“Él dirigió con profesionalismo y cuidado tanto a sus jugadores como a nuestra organización”, dijo el presidente ejecutivo Joe Pohland, “y estamos agradecidos por la forma en que Rocco representó a los Twins”.