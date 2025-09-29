Los Tigres del Licey tendrán siete juegos de fogueo en la pretemporada

Los 24 veces campeones nacionales, Tigres del Licey anunciaron el calendario de sus partidos de pretemporada con miras a la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Los Tigres tendrán siete encuentros de pretemporada, comenzando el lunes seis de octubre cuando se medirán a las Águilas Cibaeñas al mediodía.

Al día siguiente, el conjunto capitalino se traslada a San Francisco de Macorís para medirse a los Gigantes del Cibao también a las 12 del día.

El jueves 9, el conjunto francomacorisano devuelve la visita al equipo azul, el viernes 10 se estará visitando a las Águilas. Ambos desafíos comenzarán al mediodía.

El sábado 11 habrá dos partidos de escuadras divididas. La primera visitará a las Estrellas a las cuatro de la tarde y la segunda jugará en Puerto Plata frente al equipo de los Marineros, desde las tres de la tarde.

Licey cierra su calendario de pretemporada con un encuentro el día 13 como dueño de casa frente a los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal desde las 11 de la mañana.

La temporada 2025-26 del béisbol dominicano iniciará este próximo 15 de octubre, cuando Licey reciba la visita de los Leones a partir de las 7:30 de la noche.