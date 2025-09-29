Samuel Basallo mantiene la fe en el proceso y apuesta a un 2026 de mayores logros

El receptor y bateador designado Samuel Basallo, perteneciente a los Orioles de Baltimore en Grandes Ligas y a los Tigres del Licey en la pelota invernal, valoró la temporada 2025 como un año de crecimiento, aprendizajes y bendiciones.

Aunque su equipo no logró avanzar a la postemporada, el joven quisqueyano aseguró que sigue firme en su deseo de mejorar y alcanzar metas más altas en su carrera.

Basallo expresó que cada oportunidad de salir al terreno representa la realización de un sueño. Se mostró agradecido por poder vestir el uniforme y competir al más alto nivel, convencido de que lo importante es entregar el máximo esfuerzo día tras día, sin importar la situación del club en la tabla de posiciones.

“Me siento muy bien, agradecido con Dios de poder estar aquí cumpliendo mi sueño y, ¿sabes?, poder salir de ahí afuera y dar lo mejor de mí cada día”

El jugador de 21 años, nacido en Santo Domingo, reconoció que la temporada ha dejado enseñanzas valiosas, tanto en lo personal como en lo deportivo.

Considera que en el béisbol no siempre las cosas salen como se planifican, pero que la clave está en confiar en el proceso, aceptar los momentos difíciles y mantener la mirada puesta en lo que viene.

“Este año ha sido un año de muchas bendiciones y de muchas cosas buenas, pero seguimos adelante y confiando en Dios y en el proceso de que todo va a seguir saliendo mejor y que el próximo año vamos a estar en la pelea”.

En ese sentido, destacó que su meta es seguir trabajando en los ajustes necesarios para fortalecerse como pelotero integral. Para él, la constancia y la disciplina son los factores que le permitirán elevar su nivel y responder a las expectativas que tiene la organización de Baltimore y la fanaticada dominicana.

Sobre su rol en el terreno, Basallo aclaró que prefiere estar detrás del plato o en la primera base antes que como bateador designado.

“Ahora queda es seguir jugando la pelota duro y seguir mejorando cada día y salir a dar lo mejor de mí, ya lo que pasó afuera del terreno pasó y ahora solo queda seguir aquí trabajando duro para ayudar a mi equipo”.

Explicó que siente más adrenalina y satisfacción cuando puede aportar en la defensa, aunque entiende que al final son decisiones que corresponden al equipo y que siempre estará dispuesto a cumplir.

El prometedor receptor subrayó que, pese a los retos de una larga campaña, lo más importante es mantener la mentalidad competitiva.

Insistió en que el compromiso es dar lo mejor en cada juego, sin importar las circunstancias, porque de esa manera se construye el camino hacia la excelencia.

Consciente de lo que representa para su futuro inmediato, Samuel Basallo concluyó que ahora lo que toca es mirar hacia adelante, continuar mejorando en todos los aspectos del juego y trabajar con la convicción de que en 2026 estará listo para ser protagonista en la pelea por los primeros lugares.

Reseñó que, aunque no le han dicho nada de las oficinas de la organización le gustaría poder jugar en la venidera temporada del béisbol dominicano.