Miguel Guerra, historia de su idilio con el Licey

Ser presidente de un equipo de la Liga Dominicana de Béisbil supone un grande honor, pero serlo del equipo del cual has sido fanático desde que tienes uso de conciencia, debe ser un placer aún mayor.

Eso pasa con los Tigres del Licey y su presidente Miguel Guerra.

Desde los cuatro años, Guerra ya vivía el béisbol con la pasión que lo distingue hasta hoy. Su regalo de Navidad favorito era un radio portátil, con el cual seguía cada juego de lo Tigres.

“Yo tengo la memoria muy vívida de haber escuchado ese primer campeonato del Licey por radio, en Boca Chica, frente al mar. Tenía apenas cuatro años, pero recuerdo la emoción de esa final como si hubiera sido ayer”, relata con nostalgia al Listín Diario.

Ese vínculo infantil se convirtió en un lazo indestructible. Guerra creció entre estadios, transmisiones y prensa, en una época en que la información no era tan abundante como hoy.

Asistía al estadio Quisqueya, escuchaba los partidos por radio y soñaba con algún día ser parte del equipo que ya lo marcaba como afición.

Durante su juventud jugó pelota en la universidad y hasta llegó a tener entrevistas con organizaciones de Grandes Ligas como Toronto, los Mets y Pittsburgh, pero no logró firmar.

Pero, ese revés no apagó su pasión.

tres décadas en la directiva

Aunque es nieto de uno de los pasados presidentes del Licey, su entrada oficial como empleado de los Tigres fue casi por casualidad.

A mediados de los años 90, un amigo de la familia le pidió apoyo con estadísticas de ligas menores, información que Miguel recopilaba en una época sin internet ni bases de datos accesibles.

Ese trabajo lo conectó con la oficina azul, y en 1994 ya era parte de la directiva. Desde entonces han pasado tres décadas de entrega, con funciones en distintas áreas y dos periodos como presidente: primero en 2013-2015 y ahora, nuevamente.

“Hemos pasado por todos los ámbitos: los sufrimientos, las glorias, todo el proceso. Lo más importante es que somos un grupo muy unido. La presidencia del Licey se rota cada dos años,

Aquí no hay disputas por el poder. Muchos de los que estamos hoy fuimos hijos o nietos de presidentes en los años 70 y 80. Crecimos juntos y aprendimos que el Licey está por encima de cualquier deseo personal. Eso nos permite manejar la directiva como hermanos, con confraternidad”, explica Guerra.

pasión y modernidad

Aunque Guerra dirige su propia compañía de gas natural fuera del béisbol, asegura que el Licey siempre ocupa un espacio especial en su agenda y en su corazón.

En su gestión se quiere enfocar en modernizar la institución, tanto en su estructura administrativa como en la proyección internacional del club.

“Hoy tenemos un gerente general, un departamento de comunicaciones, redes sociales, boletería en línea, recursos humanos y operaciones de béisbol con un personal capacitado. Ya no es como antes, cuando la oficina era solo un gerente y dos empleados. Ahora somos una organización fuerte y moderna, pero creo que todavía podemos ser mejores, principalmente con el tema de las ventas de las boletas online, y ya en el estadio, temas como los parques y accesos”, subrayó.

Para Guerra, ser presidente del Licey no es solo un cargo, es la continuación de una historia de vida.

“Yo siempre digo que el Licey ha estado en mí desde niño. Lo viví con mi abuelo, lo seguí como fanático, trabajé como directivo y hoy me toca otra vez ser presidente. Es una vida completa ligada al Licey, desde aquel primer campeonato que escuché en la radio hasta estos últimos años de gloria”, finalizó.