La clave para Boston ganar la serie frente a los Yankees está en la salida de Brayan Bello

Los Medias Rojas de Boston comienzan la serie de comodín frente a los Yankees de New York. El primer partido porta a dos de los mejores zurdos, en las Grandes Ligas.

Garrett Crochet (Boston) frente a Max Fried (Yankees). En el segundo encuentro lanzará el dominicano nativo de Samaná, Brayan Bello quien se enfrenta al zurdo Carlos Rodón.

Bello le ha lanzado de maravillas a los Yankees en 11 salidas, tiene marca de 5-4 con 53 ponches y un promedio de efectividad de 2.35.

Es el primer lanzador en la historia de los Medias Rojas en tirarle dos juegos consecutivos de 7 entradas permitiendo solamente 3 indiscutibles.

Pedro Martínez terminó con un promedio de efectividad de 3.20 y una marca de 11-11 frente a los Yankees durante la temporada regular.

La postemporada es un béisbol totalmente diferente donde un lanzamiento puede ser la diferencia en una serie corta.

“Es lo mismo prepararse mentalmente y físicamente venir con la mentalidad de ganar el juego” nos dijo Bello cuando le preguntamos si hay una preparación diferente para la postemporada.

“Es lo mismo enfrentarme a Carlos Rodón o cualquiera lo importante es yo sacar outs de mi parte y que no me hagan daño y buscar la victoria para el equipo” agregó Bello.

Boston, bajo el mando de Craig Breslow, ha firmado a varios de sus jugadores jóvenes con contratos favorables al equipo. Roman Anthony, Garrett Crochet, Ceddanne Rafaela, Kristian Campbell y Brayan Bello (6 años 55 millones de dólares).

Este año, los Medias Rojas están recibiendo parte de su inversión, en el trabajo que ha desempeñado Bello en esta temporada. “Hemos mejorado en el transcurso del año y me siento super contento que terminamos fuerte la temporada” nos dijo Bello.

El equipo cambió a Rafael Devers, el 15 de Junio, y ahora Brayan Bello es la representación dominicana en Boston.

“Devers y yo somos como hermanos, seguimos hablando, no importa que él esté en otro equipo, no significa que dejemos de hablarnos, el me da consejos nada ha cambiado” sostuvo Bello.

Los novatos que están subiendo están super bien aquí en Boston vamos a tener muchos años de éxitos, quiero también agradecer el apoyo que he recibido de los dominicanos, varios textos deseándome suerte en el partido de mañana” finalizó Bello.

Boston ha tenido su fanaticada en República Dominicana cuando Ramírez, Ortiz y Martínez. Bello puede ser el próximo en esa lista, pero todo comienza el miércoles frente a los Yankees.