Carlos Mendoza regresará como mánager de los Mets tras el colapso de 2025

Carlos Mendoza regresará como mánager de los Mets de Nueva York la próxima temporada, luego de que su costoso equipo tuvo un mal desempeño en la segunda mitad de este año y se quedó fuera de los playoffs .

En una conferencia de prensa el lunes para hablar sobre el colapso, el presidente de Operaciones de Béisbol, David Stearns, afirmó que Mendoza definitivamente regresará. Cualquier otra cosa habría sido una sorpresa, considerando que Mendoza tuvo un gran éxito el año pasado en su debut y mantiene contrato hasta 2026 con una opción del club para 2027.

“Creo que Carlos tiene las mismas cualidades y cualidades que yo creía cuando lo contratamos hace dos años, y creo que a lo largo de su trayectoria aquí lo ha demostrado”, dijo Stearns. “Tuvimos un año difícil este año, sin duda. Todos estamos decepcionados, todos frustrados; Mendy tanto o más que nadie. Pero sigo creyendo que es un muy buen entrenador y creo que lo va a demostrar”.

Luego de un emocionante e inesperado viaje a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2024, los Mets incorporaron al toletero agente libre Juan Soto la temporada baja pasada y comenzaron este año con una nómina de $322.6 millones, la más alta de las Grandes Ligas, el día inaugural.

Consiguieron el mejor récord del béisbol con 45-24 hasta el 12 de junio, y luego terminaron con marca de 38-55 el resto del partido para terminar con marca de 83-79. Necesitando una victoria el domingo para obtener el último comodín de la Liga Nacional, se quedaron fuera de la postemporada con una derrota de 4-0 ante Miami .