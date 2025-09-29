Bruce Bochy no continuará como dirigente de los Vigilantes de Texas

Bruce Bochy no regresará como mánager de los Rangers de Texas después de un período de tres años que comenzó con el primer campeonato de la Serie Mundial de la franquicia en 2023 antes de perderse los playoffs en ambas temporadas desde entonces.

Los Rangers anunciaron el lunes por la noche que el equipo y Bochy acordaron mutuamente finalizar su mandato como entrenador. A Bochy se le ha ofrecido un puesto en la gerencia para permanecer en Texas como asesor.

El movimiento se produjo un día después de que los Rangers terminaran con un récord de 81-81. Ese fue el primer resultado de .500 en la historia de la franquicia, que comenzó como los Senadores de Washington en 1961 antes de mudarse a Texas en 1972, y el primero para Bochy en 28 temporadas como entrenador de San Diego, San Francisco y Texas.

Bochy estaba al final de su contrato de tres años cuando Chris Young, uno de sus exlanzadores, lo contrató tras la sexta temporada perdedora consecutiva de los Rangers. Bochy tuvo un récord de 249-237 en Texas.

“Bruce Bochy es uno de los mejores mánagers de la historia del béisbol y siempre tendrá un lugar en el corazón de los aficionados de los Rangers tras conseguir el primer título de la Serie Mundial en la historia de la franquicia en 2023”, dijo Young. “Boch trajo clase y respeto a nuestro club en su regreso al dugout, y siempre nos enorgullecerá formar parte de su carrera digna del Salón de la Fama. Agradecemos todo lo que ha aportado a la organización en las últimas temporadas y esperamos que siga impactando a los Rangers durante muchos años más”.