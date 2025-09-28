Miguel Andújar batea de 5-3 y Cincinnati está a un paso de los playoffs

Sal Stewart conectó un jonrón y un sencillo remolcador, Miguel Andjuar se fue de 5-3 y los Rojos de Cincinnati se acercaron un paso más a su primer lugar en la postemporada desde 2020 al vencer el sábado 7-4 a los Cerveceros de Milwaukee.

Los Rojos ganarán el tercer y último puesto de comodín de la Liga Nacional en los playoffs si vencen a los Cerveceros o los Mets de Nueva York pierden ante los Marlins de Miami el domingo. Una derrota de los Rojos y una victoria de los Mets enviarían a Nueva York a los playoffs.

Ese tercer equipo comodín se dirigirá a Los Ángeles para comenzar un enfrentamiento al mejor de tres con los Dodgers el martes.

Cincinnati y los Mets, que vencieron a los Marlins 5-0 el sábado, tienen marca de 83-78. Los Rojos poseen el desempate cara a cara porque tuvieron marca de 4-2 contra los Mets esta temporada.

Jackson Chourio jonroneó para los Cerveceros, que lograron el mejor récord de temporada regular en las mayores y la ventaja de local durante la postemporada gracias a la derrota de los Filis de Filadelfia por 5-0 ante los Mellizos de Minnesota.