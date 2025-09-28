Los Mets fuera, y también Soto

Los fanáticos locales, y los dominicanos de la diáspora que siguen el beisbol, están incòmodos y frustrados porque los Mets de Nueva York se quedan fuera de play off.

No tanto por los Mets, el sentimientos está relacionado con Juan Soto, el pelotero mejor pagado de las Grandes Ligas, que se queda fuera del show.

Como Cincinnati perdió su juego ante Milwaukee, las cosas no eran tan difíciles. Los Mets tan solo tenían que obtener un triunfo sobre los Marlins, este domingo, y pasarìan a postemporada. Y perdieron en forma que da vergüenza, en blanqueada de 4 por 0.

Leamos algunos detalles de este fin de semana.

.-Cincinnati hizo su mejor diligencia ganando los dos primeros juegos de su serie ante Milwaukee.. Inclusive, en el partido dominical se colocaron rápido 2-0 ante Freddy Peralta, incluyendo un larguísimo jonrón de Elly de la Cruz por el jardín central. Esos dos triunfos le facilitaron las cosas, mientras sus rivales agonizaban en Miami.

.- Los Mets iniciaron perdiendo ante los Marlins perdiendo el viernes 6 por 2. Hubo un excelente pitcheo de Sandy Alcàntara, el primero de los tres quisqueyanos que abrieron la serie. Alcantara lanzò 7 innings de 6 hits, 2 carreras, aunque solo ponchò a 3. Soto pegò dos hits, ambos sencillos. .

.-El sábado, los Mets ganaron 5 por 0 con Clay Holmes en el montículo. La actuación de Soto fue de 3-0 con dos bases por bolas. Por Miami, Eury Pèrez tirò 5.1 entradas de 3 hits, 3 carreras, aunque 11 ponchados.

Y el domingo, Edward Cabrera, también derecho, trabajò 5 innings de dominio aceptando par de hits, ponchò 7, aunque dio 5 bases por bolas.. ¿Què hizo Soto? De 3-0 con 1 base por bolas, pero fallò un turno de oro en el 3er. Inning con hombres en primera y segunda, dio un duro rodado al short para doble matanza.

En total, Soto pegò solo 2 hits en 10 turnos con 3 bases por bolas, 0 empujadas, un fin de semana terrible porque su equipo perdió 2 de tres y fue eliminado. Desde luego, el beisbol es un deporte de equipo, y la culpa nunca se atribuye a un solo jugador, no importa que sea la estrella o el que màs gane.

(Nunca olvido lo del año pasado en la serie mundial entre Yanquis y Mets. Aaron Judge, principal de los Yanquis, disparò de 18-4, promedio en .222 con 1 jonron, y ningún tipo de incidencia en el resultado).

Soto se quedó con su buen año de 43 jonrones y 38 robos de bases, màs números excelentes en todos los demás renglones: líder en bases por bolas con 125, etc.

Los Mets ahora van amargados a un largo descanso y enfrentar decisiones sobre el manager, el venezolano Carlos Mendoza, y la posibilidad de que el inicialista Pete Alonso vuelva a la agencia libre a buscar un contrato de largo plazo.

OTRAS NOTAS DE MLB

.- El japonés Shohei Ohtani finaliza con 55 jonrones , superando los 54 de la temporada pasada y posiblemente logre su cuarto MVP y segundo seguido en la Nacional.

.- Aaron Judge se queda con 53 jonrones y grandes números en todos los renglones. Dicen que Cal Raleig le hará oposición en el premio MVP, pero yo lo veo de otra manera. Raleigh lo supera en jonrones (60) y en empujadas (125-111), pero Judge es dueño de todas las estadìsticas complementarias, incluso OPS, etc.

.- Cleveland le dio un “palo acechao” a Detroit, y ahora se enfrentarà en el wild card. Serà una serie de 3-2, pero será en Cleveland, y allí la cosa será bastante difícil. El rebase de los Guardianes fue increíble, al extremo de que durante el mes de septiembre tuvieron marca de 21-6.

.- En Yankee Stadium habrá pura candela en la serie ante Boston. Los Medias Rojas ganaron su serie de este año, pero los Yanquis han finalizado muy bien ganando sus últimos 8 partidos. Tienen mucha gente en salud, y naturalmente esperan buenas conductas de sus lanzadores. La rotación sería de Carlos Rodòn, Max Fried y el dominicano Luis Gil, novato del año pasado.

.- Todas las series empiezan este martes, y hay un monton de dominicanos en todos los equipos. ¿A quièn usted le va?