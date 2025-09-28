Los Mets eliminados, clasifica Cincinnati y definen series de wild card

Este domingo 28 quedaron definidos los 12 equipos que van a play off de las Grandes Ligas, temporada 2025.

La principal noticia, para el seguimiento de los dominicanos, es la eliminación de los Mets de Nueva York, pues ello deja fuera a Juan Soto, el jugador mejor pagado del beisbol.

Los Marlins vencieron a los Mets este domingo 4 por 0, en una blanqueada que encabezó el lanzador dominicano Edward Cabrera, con un trabajo de 5.0 innings de 2 hits y 7 ponchados.

Los Mets buscaban una victoria para clasificar vìa wild card, igualmente los Rojos de Cincinnati, que pasan a postemporada , pese a haber perdido ante Milwaukee 4 por 2.

En la Liga Nacional, las series de wild card tendrán a los Dodgers de Los Angeles recibiendo a Cincinnati, y los Cachorros de Chicago a los Padres de San Diego.

En la Liga Americana, Toronto ganó su juego dominical ante Tampa Bay y con el el primer lugar de su división. Los Yanquis también vencieron a Baltimore, pero clasifican para el wild card, pese a que quedan con igual marca de Toronto, 94-68. Sin embargo, los Azulejos ganaron su serie particular a los Yanquis.

Los Guardianes de Cleveland quedaron empatados con Detroit, ganando la División Central. Los Tigres pasan a la serie de wild card y enfrentarán precisamente a Cleveland.

Los Yanquis, de su lado, se medirán en casa a los Medias Rojas de Boston, otro club de wild card.

Las series de wild card empiezan este martes, cada una de 3 juegos, todas en el estadio sede, de acuerdo a los records y posición de cada quien.

Quedan sembrados Seattle y Toronto, en la Americana, y en la Nacional Filadelfia y Milwaukee.