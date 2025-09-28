Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Béisbol

postemporada

Los Mets eliminados, clasifica Cincinnati y definen series de wild card

Edward Cabrera tuvo una gran faena monticular este domingo ante los Mets.

Listín DiarioSanto Domingo, RD

Este domingo 28 quedaron definidos los 12 equipos que van a play off de las Grandes Ligas, temporada 2025.

La principal noticia, para el seguimiento de los dominicanos, es la eliminación de los Mets de Nueva York, pues ello deja fuera a Juan Soto, el jugador mejor pagado del beisbol.

Los Marlins vencieron a los Mets este domingo 4 por 0, en una blanqueada que encabezó el lanzador dominicano Edward Cabrera, con un trabajo de 5.0 innings de 2 hits y 7 ponchados.

Los Mets buscaban una victoria para clasificar vìa wild card, igualmente los Rojos de Cincinnati, que pasan a postemporada , pese a haber perdido ante Milwaukee 4 por 2.

En la Liga Nacional, las series de wild card tendrán a los Dodgers de Los Angeles recibiendo a Cincinnati, y los Cachorros de Chicago a los Padres de San Diego.

En la Liga Americana, Toronto ganó su juego dominical ante Tampa Bay y con el el primer lugar de su división. Los Yanquis también vencieron a Baltimore, pero clasifican para el wild card, pese a que quedan con igual marca de Toronto, 94-68. Sin embargo, los Azulejos ganaron su serie particular a los Yanquis.

Los Guardianes de Cleveland quedaron empatados con Detroit, ganando la División Central. Los Tigres pasan a la serie de wild card y enfrentarán precisamente a Cleveland.

Los Yanquis, de su lado, se medirán en casa a los Medias Rojas de Boston, otro club de wild card.

Las series de wild card empiezan este martes, cada una de 3 juegos, todas en el estadio sede, de acuerdo a los records y posición de cada quien.

Quedan sembrados Seattle y Toronto, en la Americana, y en la Nacional Filadelfia y Milwaukee.

