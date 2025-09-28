Julio Rodríguez completa un récord de siete jugadores han alcanzado la marca 30-30 esta temporada

Cuando Francisco Lindor conectó su jonrón número 30 de la temporada el jueves por la noche contra los Cachorros en el Wrigley Field, hizo historia.

El campocorto superestrella, que ya tenía 31 bases robadas, se convirtió en el quinto jugador en unirse al club 30-30 en 2025, estableciendo un nuevo récord para la mayor cantidad de jugadores en lograr la hazaña en la misma temporada.

Un día después, Pete Crow-Armstrong sumó seis jugadores con marca de 30-30 este año, conectando su jonrón número 30 de la temporada, además de sus 35 bases robadas. La joven estrella de los Cubs también conectó su jonrón histórico en Wrigley, en el primer partido de la serie de Chicago contra los Cardinals. Crow-Armstrong es el primer y único jugador de los Cubs en lograr una temporada de 30-30 desde Sammy Sosa, quien tuvo dos temporadas de 30-30 en 1995 (36 jonrones, 34 bases robadas) y 1993 (33 jonrones, 36 bases robadas).

La lista siguió creciendo el sábado cuando Julio Rodríguez se robó las bases 29 y 30 para alcanzar el récord de 30-30 por segunda vez en su carrera (lo mismo ocurrió en 2023). Eso elevó a la impresionante cifra de siete jugadores que se unieron al club de los 30-30 en 2025.

Antes de que Lindor, PCA y Rodríguez alcanzaran el hito de 30-30, otros cuatro jugadores ya lo habían hecho en 2025: Corbin Carroll de los D-backs (31 HR, 32 SB), Jazz Chisholm Jr. de los Yankees (31 HR, 31 SB), José Ramírez de los Guardians (30 HR, 41 SB) y el compañero de equipo de Lindor, Juan Soto (43 HR, 38 SB).

Eso hace que 2025 sea el año más prolífico en actuaciones de 30-30 en la historia de la MLB, por delante de las temporadas de 1987, 1996, 1997, 2011 y 2023, que tuvieron cuatro jugadores de 30-30 cada una.

La temporada 30-30 de Lindor fue la segunda de su carrera; también alcanzó la marca con los Mets en 2023, cuando registró 31 jonrones y 31 bases robadas. Para Crow-Armstrong, es su primera temporada 30-30.

Lindor y Soto también son la tercera pareja de compañeros de equipo en tener más de 30 jonrones y más de 30 robos en la misma temporada, uniéndose a Howard Johnson y Darryl Strawberry de los Mets (1987) y Dante Bichette y Ellis Burks de los Rockies (1996).