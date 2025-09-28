Diez preguntas sobre los playoffs de las Grandes Ligas

1.- Cuáles equipos asistirán a playoffs de Grandes Ligas al terminar la temporada regular este domingo 28?

Por la Liga Americana, han clasificado Yanquis de Nueva York, Medias Rojas de Boston, Tigres de Detroit, Guardianes de Cleveland, Azulejos de Toronto y Marineros de Seattle.

Por la Liga Nacional, Dodgers de Los Angeles, Padres de San Diego, Cachorros de Chicago, Cerveceros de Milwaukee, Rojos de Cincinnati y Filis de Filadelfia.

2.- ¿Cómo han sido las clasificaciones en cada división y por wild card?

En la Americana, Toronto, Seattle y Cleveland clasifican como ganadores de sus divisiones, la Este, Oeste y Central, respectivamente . Vía wild card clasifican Yanquis , Medias Rojas y Tigres de Detroit.

En la Nacional, los ganadores de divisiones han sido Filadelfia en el Este, Milwaukee en la Central y Dodgers en el Oeste. Vía wild card han pasado a postemporada Rojos de Cincinnati, San Diego y Cachorros.

3.-¿Cómo serán los enfrentamientos de wild card?

Todas las series serán a 3 juegos para ganar 2, y se jugarán en el estadio de mejor record. Los equipos no tendrán viajes.

En la Americana, se enfrentarán Boston en Nueva York y Detroit en Cleveland. En la Nacional, San Diego visitará a los Cachorros, en Chicago, y Cincinnati a los Dodgers.

4.- ¿Qué sigue luego de las series de wild card?.

Los ganadores se medirán a los equipos en descanso, los que han tomado el llamado “bye” al ganar sus divisiones con mejores records.

5.-¿Cuántos dominicanos estarán actuando en los playoffs?

En la Americana, los Yanquis tendrán a Jasson Dominguez, Luis Gil, Austin Wells, Amed Rosario. En Boston, Brayan Bello, en Toronto Vladimir Guerrero Jr., Seranthony Domínguez y Yimi García.. En Cleveland, José Ramírez, Angel Martínez, Yhokensy Noel, George Valera. En Detroit, Wenceel Pérez, jardinero. En Seattle, Julio Rodríguez, Jorge Polanco y Carlos Vargas. En la Nacional, en San Diego Fernando Tatis Jr., Manny Machado , Randy Vásquez y Wandy Peralta.. En los Cachorros, Willi Castro y Carlos Santana. En Filadelfia, Chistopher Sánchez, Jhoan Durán.. En los Dodgers, Teoscar Hernández , en Cincinnati Elly de la Cruz, Santiago Espinal, Miguel Andújar y Noelvi Marte. Y en Milwaukee, Abner Uribe y Freddy Peralta.

6.-¿Cuántos coaches dominicanos hay entre los equipos clasificados?

Manny Acta en Seattle, Luis Rojas en los Yanquis, Carlos Febles en Toronto.

7.- De los 12 clasificados, cuando fue la última vez que un equipo ganó la serie mundial?

Dodgers de Los Angeles en 2024 vs. Los Yanquis.

8.- ¿Cuáles equipos son favoritos para llegar hasta la serie?

Por la Liga Americana, Yanquis y Seattle. Por la Nacional, Dodgers y Filadelfia.

9.-El hecho de haber sido eliminados los Mets, perjudica la imagen del dominicano Juan Soto?

En parte sí, porque el efecto negativo queda latente y los fans siempre buscan culpables. En la serie de fin de semana, Soto pegó 2 hits en 10 turnos ante los Marlins.

10.- ¿Podría esto costarle el puesto al manager venezolano Carlos Mendoza?

Posiblemente, con miras a la temporada 2026.