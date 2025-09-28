Los Atléticos llevarán el nombre de "Sacramento" en sus camisetas alternas en la temporada 2026

Después de pasar esta temporada en la capital de California sin reconocerlo en sus uniformes, los Atléticos anunciaron el domingo que tendrán “Sacramento” estampado en sus camisetas alternas doradas en 2026.

Los A’s estuvieron en Oakland durante 57 temporadas hasta 2024, pero planean mudarse a Las Vegas a partir de 2028. Utilizan el Sutter Health Park en West Sacramento, sede de la sucursal Triple A de los Gigantes de San Francisco (los River Cats), durante al menos tres temporadas hasta que se construya un estadio en Las Vegas.

Oficialmente conocidos simplemente como los Atléticos en 2025, el equipo recibió críticas por expresar más aprecio a su hogar temporal. Las camisetas alternas doradas con “Sacramento” podrían mitigar algunas de esas críticas.

“La nueva camiseta de ‘Sacramento’ es nuestra forma de... agradecer a los fanáticos, negocios y líderes comunitarios que ayudaron a traer el béisbol de las Grandes Ligas a la ciudad”, dijo el presidente de los A’s, Marc Badain, en un comunicado de prensa.

Los Atléticos usarán las camisetas de “Sacramento” para los partidos en casa los sábados y posiblemente en otros juegos también la próxima temporada.