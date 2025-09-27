Mike Trout batea dos HRS y deja a los Astros al borde de la eliminación

Mike Trout conectó dos jonrones, incluido un jonrón para romper el empate en la octava entrada, Kenley Jansen consiguió su 29no salvamento y los Angelinos de Los Ángeles llevaron a los Astros de Houston al borde de la eliminación de los playoffs con una victoria por 4-3 el viernes por la noche.

Trout rompió un empate 3-3 con un jonrón al jardín derecho-central ante el relevista de los Astros Bryan King (5-4) en el octavo.

Jansen ponchó al lado en el noveno, ganando un duelo de 10 lanzamientos con Mauricio Dubón para terminar el juego, para el salvamento número 476 de su carrera, moviendo al derecho de 37 años a dos salvamentos de Lee Smith por el tercer lugar en la lista de por vida del béisbol.

El zurdo de los Angelinos Brock Burke (7-1) lanzó un octavo sin anotaciones para la victoria.

Los Astros, que desperdiciaron una ventaja de 3-0, están un juego detrás de Cleveland y Detroit por el último comodín de la Liga Americana, aunque los Guardianes o los Tigres avanzarán a los playoffs como campeones de la División Central de la Liga Americana.