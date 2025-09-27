Kiké Hernández conecta jonrón de 2 carreras y Dodgers superan 3-2 a Marineros

Kiké Hernández conectó un jonrón de dos carreras, Dalton Rushing aportó dos hits y una remolcada clave, y los Dodgers de Los Ángeles superaron el viernes 3-2 a los MaKiké Hernández conecta jonrón de 2 carreras y Dodgers superan 3-2 a Marineros

Justin Wrobleski, el segundo de siete lanzadores de los Dodgers en un juego de bullpen, se llevó la victoria. Wrobleski (5-5) permitió tres hits y ponchó a tres en dos innings.

Tanner Scott consiguió los últimos tres outs, saliendo de un aprieto con las bases llenas, para su 23er salvamento.

Los Ángeles, que aseguró su 12º título de la División Oeste de la Liga Nacional en 13 años el jueves, ganó su tercer duelo consecutivo.

Rushing conectó un sencillo para abrir la tercera entrada y Hernández encontró un lanzamiento con cuenta de 3-1 por parte del abridor de los Marineros, George Kirby para enviar la pelota sobre la pared del jardín izquierdo para su 10º jonrón, dando a los Dodgers una ventaja de 2-1.

Los Marineros, campeones de la División Oeste de la Liga Americana, habían ganado siete compromisos seguidos en general y 17 de sus últimos 18. Seattle también rompió una racha de 11 victorias consecutivas en casa.

Por los Dodgers, el cubano Andy Pagés de 4-0. El dominicano Teoscar Hernández de 4-1. El venezolano Miguel Rojas de 4-1. El boricua Kiké Hernández de 4-1 con una anotada y dos producidas.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-2 con una anotada. El dominicano Julio Rodríguez de 2-0. Los venezolanos Eugenio Suárez de 5-0, Leo Rivas de 1-0.