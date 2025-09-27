Jornada 162 de MLB: Todo se define este domingo, aquí los escenarios explicados

161 partidos no fueron suficientes para definir cómo serán los playoffs de las Grandes Ligas.

A falta del juego 162, todavía hay divisiones en disputa y la clasificación de dos equipos dependerá directamente de lo que ocurra este domingo en la última jornada de la temporada regular.

Los juegos de este domingo prometen ser de infarto.

Los focos estarán puestos en Yankees, Toronto, Cleveland, Detroit, Cincinnati y los Mets, equipos que aún no conocen su destino final.

Los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto se juegan el primer lugar de la División Este de la Liga Americana. Cleveland y Detroit definirán quién se queda con la División Central, aunque esos cuatro equipos ya tienen boleto a la postemporada.

Mientras que en la Liga Nacional, los Mets y los Rojos de Cincinnati se disputan el último pasaje a los playoffs, en una batalla que dejará a uno de los dos fuera de combate.

A continuación lo detallamos…

Yankees y Toronto por la División Este

Los Yankees y los Azulejos llegan empatados en la cima del Este de la Americana con récord de 93-68. Toronto tiene la ventaja al ganar la serie particular ante Nueva York (8-5), lo que significa que si vence este domingo a Tampa Bay, se quedará automáticamente con la división y avanzará directo a la Serie Divisional.

Los Yankees, por su parte, enfrentarán a los Orioles de Baltimore y saben que necesitan ganar y esperar un tropiezo de Toronto para evitar la Serie de Comodín.

Si ambos ganan o pierden, los Yankees deberán conformarse con el Wild Card, pese a haber tenido una temporada de 90+ victorias.

Detroit y Cleveland por la División Central

En la División Central de la Americana, Detroit y Cleveland también llegan empatados con 87-74. Ambos ya están destinados a la Serie de Comodín, pero buscan la ventaja de local.

Si Cleveland gana y Detroit también, los Guardianes se quedan con la división por ganar la serie particular 8-5. Si Detroit gana y Cleveland pierde, entonces los Tigres se llevarán el primer lugar y con ello la localía en la serie corta.

Mets y Cincinnati por la clasificación

La definición más dramática está en la Liga Nacional.

Los Mets y Cincinnati llegan con idéntico récord de 83-78, empatados en el último cupo de comodín. Sin embargo, la ventaja la tiene Cincinnati, que ganó la serie particular frente a los Mets 4-2.

Esto significa que Nueva York no depende de sí mismo. Incluso si derrota este domingo a los Marlins de Miami, necesitará que Milwaukee supere a los Rojos. De lo contrario, Cincinnati avanzará a playoffs y los Mets quedarán eliminados, pese a haber liderado la División Este de la Nacional durante los primeros dos meses de campaña.

Houston eliminado

Con la jornada del sábado, los Astros de Houston quedaron matemáticamente eliminados y se perderán la postemporada por primera vez desde el año 2016.

En la Liga Americana ya no hay dudas sobre los equipos clasificados: los Marineros de Seattle, los Tigres, los Guardianes, los Medias Rojas de Boston, los Azulejos y los Yankees son los seis conjuntos que estarán en los playoffs.

En la Liga Nacional, la lista también está casi completa. Los Cerveceros de Milwaukee y los Filia de Filadelfia aseguraron de manera directa su presencia en la Serie Divisional, mientras que los Dodgers de Los Ángeles, los Cachorros de Chicago y los Padres de San Diego ya tienen su lugar en la ronda de Comodín.

La última plaza se definirá este domingo, entre los Mets y los Rojos, en un desenlace que promete ser de película.

Todos los partidos de este domingo serán a la misma hora (3:05 de la tarde).