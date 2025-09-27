Guardianes aseguran su lugar en los playoffs de la Liga Americana con una victoria sobre los Rangers

CJ Kayfus fue golpeado por un lanzamiento de Robert García con las bases llenas y dos outs en la novena entrada, anotando Petey Halpin para asegurar un lugar en los playoffs para los Cleveland Guardians con una victoria de 3-2 sobre los Texas Rangers el sábado por la noche.

Cleveland (87-74) tiene garantizado al menos un comodín de la Liga Americana y permanece empatado con Detroit en la cima de la División Central de la Liga Americana de cara al último día de la temporada regular.

Los Guardianes dominan el desempate cara a cara, por lo que una victoria el domingo sobre Texas o una derrota de los Tigres en Boston le daría a Cleveland su segundo título divisional consecutivo después de una emocionante remontada esta temporada.

Los Guardianes, que ocupan el cuarto lugar, tenían un récord de 40-48 hasta el 6 de julio y todavía estaban a 15 1/2 juegos del primer lugar dos días después.

Houston quedó eliminado de la contienda por la postemporada con la victoria de Cleveland. Los Astros se perderán los playoffs por primera vez desde 2016.

García (4-8) dio base por bolas intencional a Gabriel Arias para llenar las bases antes de golpear a Kayfus en el brazo derecho con su segundo lanzamiento al novato. Halpin estaba en tercera como corredor emergente por Johnathan Rodríguez, cuyo base por bolas con dos outs inició la remontada.

Cade Smith (8-5) retiró a cinco bateadores para la victoria mientras los relevistas de los Guardianes se combinaron para 3 1/3 entradas sin anotaciones.

Rodríguez conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada contra Jacob Latz para poner a Cleveland arriba 2-1, con la carrera de José Ramírez. El doblete productor de Josh Jung impulsó a Michael Helman en la primera mitad.

Adolis García conectó un jonrón de 433 pies en la cuarta entrada contra Joey Cantillo para empatar el marcador 2-2 para los Rangers. Cantillo ponchó a ocho en 5 2/3 entradas y Latz ponchó a seis en 5 1/3 entradas.